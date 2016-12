Tausende Weihnachtspakete für Kinder / Lidl unterstützt die Johanniter Weihnachtstrucker

Dirk Lämmermann und Franz Söll (beide von der Lidl-Regionalgesellschaft München) übergeben im Lidl-Logistikzentrum in Anzing die Pakete an Miriam Wolf (Pressesprecherin der Johanniter in Bayern). Ab 26. Dezember sind die Geschenkpakete auf dem Weg zu den Kindern hilfsbedürftiger Familien in Albanien, Bosnien sowie Nord- und Zentral-Rumänien. Bild-Infos Download

Neckarsulm (ots) - Am zweiten Weihnachtsfeiertag starten die Johanniter Weihnachtstrucker mit ihren Sattelschleppern in vier Konvois nach Albanien, Bosnien sowie Nord- und Zentral-Rumänien. Sie haben tausende Päckchen an Bord, die mit großem Engagement von zahlreichen Bürgern, Schulen, Vereinen, Bürogemeinschaften und vielen anderen gepackt wurden. Die Geschenkpakete enthalten dringend benötigte Grundnahrungsmittel, Hygieneartikel sowie ein kleines Geschenk und Süßigkeiten für Kinder hilfsbedürftiger Familien.

Annahmestelle bei Lidl

Neben den Johanniter-Dienststellen wurden bis jetzt in über 440 Lidl-Filialen in Bayern die Päckchen abgegeben. Über die Logistikzentren des Lebensmitteleinzelhändlers sind sie anschließend gesammelt und an die Johanniter-Weihnachtstrucker übergeben worden. Marin Dokozic, Geschäftsleitungsvorsitzender von Lidl Deutschland, ist sehr beeindruckt: "Die Hilfsbereitschaft ist überwältigend. Wir danken den vielen Menschen, die sich mit Paketen beteiligt haben, den Organisatoren der Johanniter und unseren Mitarbeitern, die diese wertvolle Aktion möglich machen."

Noch bis Ladenschluss am 24. Dezember können weitere Pakete abgegeben werden. Auch mit Geldspenden über das Spendenportal der Johanniter http://weihnachtstrucker-spenden.de kann die Organisation und Durchführung der Aktion unterstützt werden. Die Fahrt und die Verteilung der Pakete lässt sich auf www.Facebook.com/JohanniterWeihnachtstrucker verfolgen.

