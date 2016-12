Neckarsulm (ots) - Handballfans freuen sich auf eine aufregende Veranstaltung mit spannenden Spielen und vielen Toren: Am 11. Januar 2017 startet die 25. IHF Handball Weltmeisterschaft der Männer in Frankreich. Lidl ist als "Offizieller Fresh Food Partner" des Turniers dabei und bringt die Fans zur WM.

Anlässlich der Weltmeisterschaft richtet Lidl auf seiner Facebook-Seite einen Gewinnspiel-Wettbewerb aus: Dabei ruft Paul Drux, linker Rückraumspieler der Handball-Nationalmannschaft, die Fans auf, sich mit ihrem besten Fan-Foto zu bewerben. Die zehn Gewinner schickt Lidl auf die offizielle Fanreise des Deutschen Handballbundes nach Rouen, dem Vorrundenspielort der deutschen Nationalmannschaft. Der Gewinn umfasst neben den Tickets zu allen fünf Vorrundenspielen der deutschen Nationalmannschaft auch neun Übernachtungen sowie weitere Erlebnisse, zum Beispiel ein Abendessen im Umfeld des DHB-Teams.

Kontinuität im Handballsport

Mit der WM-Kooperation setzt Lidl sein Engagement im Handball konsequent fort: Bereits seit Januar 2016 ist das Unternehmen offizieller Lebensmittelpartner des Deutschen Handballbundes. Beide Seiten verlängerten die erfolgreiche Zusammenarbeit schon im Mai 2016 bis Ende des Jahres 2017.

"Wir engagieren uns im Handball, weil es einfach zu uns passt - Schnelligkeit, Dynamik und Teamwork sind Werte, mit denen wir uns bei Lidl identifizieren. Daher freuen wir uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem IHF und natürlich auf eine tolle Weltmeisterschaft mit deutscher Beteiligung", so Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland. "Darüber hinaus sind natürlich Frische, qualitativ hochwertige Lebensmittel unsere Kernkompetenz. Als 'Offizieller Fresh Food Partner' können wir das eindrucksvoll unter Beweis stellen und gleichzeitig das Bewusstsein in der Bevölkerung für ausgewogene Ernährung und Bewegung stärken."

Die Partnerschaften mit dem Deutschen Handballbund und der IHF Handball Weltmeisterschaft stehen im Zeichen des Engagements von Lidl für bewusste Ernährung und Bewegung, das im kommenden Jahr noch intensiviert wird. Zum Auftakt informiert Lidl in Haushaltshandzetteln, Kundenmagazinen und an prominenter Stelle in den Filialen über die Bedeutung von Obst und Gemüse für eine ausgewogene Ernährung im Rahmen einer gesunden Lebensweise.

Die Weltmeisterschaft wird zudem auf den Social-Media-Kanälen des Unternehmens begleitet. Neben Gewinnspielen und tagesaktuellen Posts zur Weltmeisterschaft erwarten die Lidl-Fans exklusive WM-Inhalte mit den deutschen "Bad Boys".

Exklusive Inhalte und Einzelheiten zur Verlosung unter www.facebook.com/lidl

Über Lidl

Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der Unternehmensgruppe Schwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. In Deutschland sorgen mehr als 75.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Als Discounter legt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Menschen, Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz in Höhe von 64,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon 19,3 Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.

Pressekontakt:

Original-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell