Saarbrücker Zeitung: CDU-Außenpolitiker Jung erwartet von Obama Signal der Beruhigung

Saarbrücken (ots) - Der Chef-Außenpolitiker der Unionsfraktion, Franz Josef Jung (CDU), rechnet damit, dass US-Präsident Barack Obama bei seinem an diesem Mittwoch beginnenden Berlin-Besuch ein Signal der Beruhigung an die Europäer senden wird. Jung sagte der "Saarbrücker Zeitung" (Mittwochausgabe): "Sein Signal wird sein, dass die transatlantischen Beziehungen auch in Zukunft eine positive Entwicklung nehmen werden." Sowohl im Rahmen der Nato als auch darüber hinaus.

Zugleich betonte Jung, es gebe in Europa und anderswo die Erwartung, dass Deutschland ein wichtiger Stabilitätsanker bleibe. "Deswegen kommt es jetzt auch auf Frau Merkel an." Den Europäern riet Jung zugleich, zügig das Gespräch mit dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump zu suchen. "Wir müssen rasch den Dialog führen, um seine Vorstellungen von den transatlantischen Beziehungen zu erfahren", so der frühere Verteidigungsminister.

