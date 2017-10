WAZ: Die Zeit hat ihren Preis - Kommentar von Stefan Schulte zur Metall-Tarifrunde

Essen (ots) - Die IG Metall ist eine alte Gewerkschaft, die vor vielen Jahren erkannt hat, dass sie von ihrer Tradition nicht leben kann. Mit Kampagnen für Leiharbeiter und Azubis hat sie Zigtausende neue Mitglieder gewonnen und so den allgemeinen Schrumpfkurs der Gewerkschaften im eigenen Laden gestoppt. Mit der Forderung nach einem individuellen Recht auf kürzere Arbeitszeit und anschließende Rückkehr in Vollzeit trifft sie den Zeitgeist einmal mehr.

Nicht zum ersten Mal will die IG Metall tariflich durchsetzen, woran die Politik gescheitert ist. So war es bei der Leiharbeit, so soll es nun bei der selbstbestimmten Arbeitszeit sein. Die soziale Komponente, dass Geringverdiener am wenigsten Nettolohn verlieren, wäre vorbildlich. Ob jemand Zeit für sein Kind oder die demente Mutter erhält, darf nicht von der Lohnhöhe abhängen.

Die Arbeitgeber wissen, dass sie im Kampf um die Fachkräfte ohnehin etwas mehr bieten müssen. Viele tun das freiwillig längst. Doch natürlich hätte die je nach persönlicher Lebenslage gewonnene Zeit ihren Preis. Die Höhe des Lohnausgleichs, die allgemeine Tariferhöhung und Ausnahmen bieten reichlich Verhandlungsspielraum. Sollte es einen Kompromiss geben, wäre er eine Steilvorlage für alle anderen Gewerkschaften und ihre Branchen.

Pressekontakt:

Westdeutsche Allgemeine Zeitung

Zentralredaktion

Telefon: 0201 - 804 6519

zentralredaktion@waz.de

Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell