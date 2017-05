WAZ: Laschet: NRW wird in Berlin selbstbewusster auftreten

Essen (ots) - Nordrhein-Westfalens CDU-Chef Armin Laschet will einer von ihm geführten neuen Landesregierung in der Bundespolitik zu größerer Durchschlagskraft verhelfen. "Ein Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen muss in Berlin die Interessen unseres Landes deutlich vertreten - gegenüber der Bundesregierung und den anderen Ländern", so Laschet gegenüber der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Dienstagausgabe). NRW trage als starkes Industrieland zum Wohlstand in Deutschland bei. "Das sollten wir selbstbewusst vertreten", forderte Laschet. Mit wem er künftig in Düsseldorf regieren will, ließ Laschet weiter offen: "Mein Wunsch ist es, so viel wie möglich von dem CDU-Programm umzusetzen, für das uns die Menschen ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Mit welchem Partner das der Fall ist, werden die Sondierungsgespräche zeigen."

Pressekontakt:

Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell