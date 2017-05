WAZ: Es mangelt an großen Ideen - Kommentar von Michael Kohlstadt zu Parteiprogrammen

Essen (ots) - Fünf Millionen Einwohner, industrielle Kernregion, Ballungsraum mit vielfältiger Problemlage - und dennoch kaum der Rede wert? Wer ohne Vorkenntnisse die Parteiprogramme zur Landtagswahl liest, könnte leicht dem Gedanken verfallen, das Ruhrgebiet existiere überhaupt nicht. Mit Ausnahme der Linken und der Grünen findet das Revier auf Hunderten Seiten kaum einmal gesondert Erwähnung. Selbst bei den beiden großen Parteien SPD und CDU tendiert die namentliche Nennung der größten deutschen Stadtlandschaft gegen null.

Sicher: Wahlprogramme sind parteipolitische Bauchläden und bieten sich vielen Zielgruppen an: Senioren, Arbeitnehmern, Unternehmen, Familien. Da darf sich auch jeder im Revier angesprochen fühlen. Vor dem Hintergrund der nachgerade historischen Bedeutung des Reviers als Herzstück des Landes ist der verdruckste Umgang gerade der großen Parteien mit dem Thema Ruhrgebiet dennoch mehr als befremdlich. Klar ist: Der Schlüssel zur Lösung vieler NRW-Probleme liegt an der Ruhr, im Münsterland herrscht längst Vollbeschäftigung. Wer das Land nach vorne bringen will, sollte also einen Plan fürs Ruhrgebiet in der Schublade haben. Doch offenbar mangelt es der Politik noch immer an Ideen.

