WAZ: Kleine Hilfen - Kommentar von Frank Preuß zur grünen Welle im Verkehr

Essen (ots) - Dem chronisch verstopften Ruhrgebiet und seinen leidgeprüften Autofahrern wünscht man jede noch so kleine Verkehrsverbesserung. Man wird Autobahnen und Stadtstraßen so schnell kaum von Auto- und Lkw-Massen entlasten können. Am Verkehrsfluss lässt sich hier und da allerdings immer noch ein bisschen schrauben. Wunder darf man davon freilich nicht erwarten.

Bei intelligenten Ampelschaltungen und elektronischer Verkehrsführung in den Innenstädten ist sicher manches zu verbessern. Manchmal ist die Kommunikationstechnik noch nicht so weit, meist krankt es aber an den finanziellen Möglichkeiten. Oft liegt in der Stadtkasse es ja nicht mal genügend Geld, um die Schlaglöcher des letzten Winters einigermaßen zu füllen.

Bis zur perfekten grünen Welle, einem möglichst reibungslosen Verkehr, ist es daher für manche Stadt immer noch ein weiter Weg, an dem sie stetig arbeiten muss. Es gibt schließlich keinen Zweifel daran, dass rollende Autos in jeder Hinsicht verträglicher sind als ständiges Stop and Go. Für die Betroffenen am Lenkrad und für die Umwelt.

Pressekontakt:

Original-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell