WAZ: Dortmund will stärker bei RWE einsteigen

Essen (ots) - Dortmund prüft den Erwerb zusätzlicher Aktien des Essener Energiekonzerns RWE. "Wir können uns gut vorstellen, weitere RWE-Aktien zu kaufen", sagte Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau (SPD) der in Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Samstagausgabe). Dortmund ist bereits jetzt der größte kommunale Aktionär von RWE. Die Dortmunder Stadtwerke sind mit 4,1 Prozent an RWE beteiligt. Städte wie Bochum und Bottrop hatten sich unlängst von RWE-Anteilen getrennt. "Wir halten ein stärkeres Engagement bei RWE für möglich und erstrebenswert", sagte Sierau der WAZ. Angesichts der Perspektive, dass RWE in den nächsten drei Jahren 50 Cent pro Aktie als Dividende ausschütten will, könnte sich Sieraus Einschätzung zufolge "auch ein kreditfinanzierter Kauf von Aktien lohnen". Insbesondere wenn ein Angebot aus dem Kreis anderer Kommunen auf den Tisch kommen sollte, "werden wir uns das ganz genau anschauen", betonte Sierau, der auch Aufsichtsratsmitglied von RWE ist. Die RWE-Aktie habe in den vergangenen Monaten "eine gute Entwicklung genommen", sagte der Oberbürgermeister. "Aber ich glaube, sie ist immer noch unterbewertet."

