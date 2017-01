WAZ: Das Beste bieten - Kommentar von Michael Kohlstadt zu Problemen im Nahverkehr

Essen (ots) - Durchgebogene Bodenbleche, Rostschäden, Radachsen-Risse: Die beschämende Mängelliste der Stadt- und Straßenbahnen unserer Region könnte uns daran zweifeln lassen, dass wir es tatsächlich mit einer hochtechnologisierten Industrienation zu tun haben, in der wir leben.

Auch dass die Deutsche Bahn nach Monaten nicht in der Lage ist, die Brandursache einer S-Bahn einzugrenzen und stattdessen Tausenden Fahrgästen Tag für Tag umständliche Ersatzverkehre abverlangt, grenzt an eine Zumutung. Der Gedanke, dass demnächst Milliardensummen in den vollmundig als Tempomacher für NRW titulierten Rhein-Ruhr-Express fließen, wirkt da wie Hohn. Man stelle sich einmal vor, die erfolgsverwöhnte deutsche Exportbranche würde ihren Kunden im Ausland mit brüchigen Schweißnähten kommen. Nimbus und Gewinn wären für immer dahin.

Auch wenn inzwischen mehr Geld fließt, um den Sanierungsstau im Nahverkehr aufzulösen: Wir dürfen uns nicht an Zustände wie die beschriebenen gewöhnen. Millionen Fahrgäste, die täglich Busse und Bahnen nutzen (müssen), haben ein Recht darauf, dass ihnen das beste System geboten wird, das möglich ist.

