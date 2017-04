Neue Analyse-Plattform der Lebensmittel Zeitung: LZ Retailytics

Frankfurt/Main (ots) - Analysen zum europäischen Lebensmittelhandel - digital und mobil in englischer Sprache

Heute geht nach einjähriger Entwicklungszeit LZ Retailytics, die internationale Analyse-Plattform der Lebensmittel Zeitung (dfv Mediengruppe), an den Markt. Neun renommierte Retail-Analysten mit langjähriger Berufserfahrung unterstützen künftig den Lebensmittelhandel und seine Geschäftspartner mit kommentierten Marktdaten bei Planung, Analyse und Prognose ihres Geschäfts in Europa. Dies geschieht über eine digitale und mobile Plattform in englischer Sprache sowie in Form von Workshops, Trainings und Projekten.

LZ Retailytics verfolgt und interpretiert kontinuierlich und engmaschig die Geschäftsentwicklung von über 1.000 Vertriebslinien des Lebensmittelhandels in 40 europäischen Ländern. Geliefert werden zum Start Datensätze für die Jahre 2014 bis 2016 und Prognosen für 2017 bis 2022. Alle Daten werden von den eng mit der Branche verbundenen Senior-Analysten selbst erhoben und gepflegt. Angela Wisken, Sprecherin der dfv Geschäftsführung: "Mit den selben hohen Qualitätsansprüchen, mit denen wir seit vielen Jahrzehnten beste Fachmedien machen, haben wir auch LZ Retailytics konzipiert. Die Kundenresonanz unserer Markttests fiel entsprechend positiv aus."

Zu jeder Zeit und an jedem mobilen Endgerät eröffnet LZ Retailytics über ein nutzerfreundliches Internetportal den Zugang zu relevanten und vergleichbaren Daten, Insights und Analysen. Die Schwerpunkt-Themen reichen von Amazon und dem Online-Handel mit Lebensmitteln über Aldi, Lidl und die Strategien der Discounter sowie über Eigenmarken-Trends bis hin zu den Märkten Osteuropas und Russlands sowie Retail Technology und Logistik. Kurzfristig benötigte Marktdaten können direkt via Reportbuilder-Funktion als fertige Präsentation oder als Excel-Sheet exportiert werden. Zusätzlich greifen Anwender auf eine durch Crowd Sourcing aufgebaute Datenbank mit zurzeit rund 9.000 Fotos aus den Stores zurück. Filterbar nach verschiedenen Kriterien wie etwa der Warengruppe, bieten sie detailreiche Einblicke in Shops jeder europäischen Vertriebslinie des Lebensmittelhandels.

"Mit LZ Retailytics bieten wir professionell aufbereitete und kommentierte Marktdaten an und erschließen damit für unser Haus ein neues Geschäftsfeld. Hier werden keine Umsätze von den klassischen dfv Märkten in die digitalen Lines verschoben, hier entsteht echtes Zusatzgeschäft", erklärt Wisken. Vermarktet wird LZ Retailytics über Einzel- und Firmen-Lizenzen sowie über Upgrades bestehender LZ-Abonnements. Die Informationsangebote, die den persönlichen Einsatz der Analysten beim Kunden vor Ort erfordern, werden über entsprechende Tagessätze abgerechnet.

Weitere Informationen zu LZ Retailytics unter: www.retailytics.com

Pressekontakt:

Original-Content von: Lebensmittel Zeitung, übermittelt durch news aktuell