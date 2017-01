Märkische Oderzeitung: Liebe Kollegen, die Märkische Oderzeitung berichtet in ihrer morgigen Ausgabe über einen Busfahrer, der ein Kind kilometerweit von der Haltestelle ausgesetzt hat.

Frankfurt/Oder (ots) - Seelow. Ein Busfahrer hat am Mittwoch einen elfjährigen Schüler fünf Kilometer von seinem Wohnort Golzow (Märkisch-Oderland) entfernt ausgesetzt, weil seine Linienfahrt endete. Das berichtet die Märkische Oderzeitung in ihrer morgigen Ausgabe. Das Kind musste nach Angaben der Mutter bei eisigem Wind zu Fuß über die vielbefahrene Bundesstraße 1 nach Hause laufen. Der Fall reiht sich in eine Serie von Pannen seit Beginn des Jahres ein. Zum 1. Januar hat die mobus GmbH das Netz in einem Teil des Kreises übernommen. Mit dem Fahrplanwechsel hatte es durch den neuen Betreiber keine Informationen über veränderte Linien, Streichungen von Fahrten und Abstrichen beim Rufbus gegeben.

Pressekontakt:

Original-Content von: Märkische Oderzeitung, übermittelt durch news aktuell