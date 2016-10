"Leidenschaftlich für die Kirche im ländlichen Raum eingesetzt"/ Beauftragter für agrarsoziale Fragen der EKD, Clemens Dirscherl, zum Tod von Pfarrer Marcus Harke

Hannover (ots) - "Marcus Harke hat sich leidenschaftlich für die Kirche im ländlichen Raum und insgesamt zukunftsfähige ländliche Räume eingesetzt. Als Dorfpfarrer konnte er seine biografischen Erfahrungen in die Grundlagen ländlicher Versorgungsstrukturen hervorragend übertragen und war ein Vorbild für gelebte Verantwortung eines Landpfarrers.

Jahrzehntelang war er Mitglied des Evangelischen Dienstes auf dem Lande der EKD (EDL), davon lange Zeit stellvertretender Vorsitzender. Seit acht Jahren hat er als Bundesvorsitzender die Themen Landwirtschaft und Kirche im ländlichen Raum mit seinen Erfahrungen engagiert bearbeitet.

Er hat die evangelische Kirche bei zahlreichen Veranstaltungen auf der internationalen Grünen Woche in Berlin repräsentiert und dabei auch wichtige Beziehungen zu den sonstigen landwirtschaftlichen und ländlichen Institutionen geknüpft."

Pfarrer Marcus Harke war Superintendent in der evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR). Der leitende Theologe des Kirchenkreises und Gemeindepfarrer von Hundsbach verstarb am Freitagabend, 21. Oktober, plötzlich und unerwartet im Alter von 61 Jahren.

Informationen zur EDL der EKD:

Der Evangelische Dienst auf dem Lande fördert die landeskirchlichen Arbeitsstellen für die Arbeit in ländlichen Räumen im Bereich der EKD und vernetzt sie miteinander. Er nimmt Belange des kirchlichen Dienstes auf dem Lande gegenüber den Organen der EKD, des Staates und der Öffentlichkeit wahr. Er arbeitet mit anderen kirchlichen Diensten und Werken zusammen, z.B. dem Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung (EWDE), der Katholischen Landvolkbewegung (KLB), dem Deutschen Bauernverband (DBV), dem Deutschen Landfrauenverband (DLV) sowie weiteren landwirtschaftlichen Verbänden und Institutionen als auch der Arbeitsgemeinschaft der Umweltbeauftragten in den Gliedkirchen der EKD. Der EDL nimmt Stand-Präsentationen/Vertretungen im Rahmen der Grünen Woche sowie Kirchentagen wahr. Der EDL führt jährlich eine Fachtagung im Frühjahr in der Evangelischen Landjugendakademie und eine Fachtagung im Herbst in Berlin durch. Der EDL gibt das Printmagazin "Kirche im ländlichen Raum (KilR)" einmal jährlich heraus. Außerdem informiert der EDL über Themen der ländlichen Räume und Veranstaltungen auf der Website www.kilr.de.

