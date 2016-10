hagebau Einzelhandel mit Deutschen Preis für Sales Perfomance ausgezeichnet

1 weiterer Medieninhalt

- Jury bewertet WERKERS WELT als beste Innovation des Jahres - hagebau Kleinflächenkonzept setzt sich in der Kategorie

"Innovation" gegen Deutsche Lufthansa, AXA Versicherung, Wirecard und Nicko Cruises Flussreisen durch

Der hagebau Einzelhandel wurde am 12. Oktober im Rahmen eines festlichen Gala-Abends in Berlin mit dem Deutschen Preis für Sales Performance in der Kategorie "Innovation" ausgezeichnet. Die 21-köpfige Experten-Jury befand: WERKERS WELT ist die Innovation des Jahres.

"Der Vertrieb hat in vielen Unternehmen noch nicht die Bedeutung, die er eigentlich haben sollte. Der Deutsche Preis für Sales Performance bietet den Unternehmen die Chance die Wahrnehmung sowohl im eigenen Betrieb als auch extern zu verbessern", äußert sich Juryvorsitzender Prof. Dr. Nikolas Beutin, der Manager bei PwC und Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Quadriga University ist.

Kai Kächelein, Geschäftsführer Marketing & Vertrieb hagebau Einzelhandel, und Reiner Sammer, Bereichsleiter Vertrieb WERKERS WELT, freuen sich über die Auszeichnung. "Unser Anspruch an die Neuerarbeitung des Kleinflächenkonzepts WERKERS WELT war hoch. Die jetzige Auszeichnung zeigt, dass wir dieses Ziel voll erreicht haben." Auch das klar definierte Ziel, bis Ende 2016 an 100 Standorten mit WERKERS WELT präsent zu sein, sei sehr ambitioniert gewesen und wurde ebenfalls erreicht. "Die 100 WERKERS WELT Märkte waren schon im März dieses Jahres am Netz und das von vorneherein auf Cross-Channel angelegte Konzept wird auf der Fläche von Kunden sehr gut angenommen", so Reiner Sammer.

Der Deutsche Preis für Sales Performance wurde dieses Jahr erstmals von der Quadriga Hochschule und dem Magazin Vertriebsmanager vergeben. In diesem Jahr gingen fast 200 Bewerbungen in 15 Kategorien ein. Mehr Informationen zum Deutschen Preis für Sales Performance unter www.sales-performance-preis.de.

hagebau Gruppe

1964 gegründet ist die hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG eine heute durch über 360 rechtlich selbstständige, mittelständische Unternehmen im Fach- und Einzelhandel getragene Kooperation. Der hagebau Gruppe sind mehr als 1.750 Standorte in Europa (Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Frankreich, Belgien, Spanien und Niederlande) angeschlossen.

Mit einem zentralfakturierten Nettoumsatz (alle über die hagebau Zentrale bezogenen Waren und Dienstleistungen) von 6,09 Milliarden Euro (2015) nimmt die hagebau Gruppe einen Spitzenplatz in der Branche ein. Alle Gesellschafter des Fach- und Einzelhandels der hagebau Gruppe erwirtschafteten ein Jahr zuvor (2014) einen Netto-Außenumsatz von 14,4 Milliarden Euro.

Der Fachhandel bedient unter der (Kann-)Marke hagebau die Sparten Baustoffe, Fliese und Holz (primär B2B).

Die hagebaumärkte in Deutschland und Österreich erzielten im Geschäftsjahr 2015 einen kumulierten Netto-Verkaufsumsatz von 2,08 Milliarden Euro. Der Einzelhandel, dem mittelständische Unternehmen als Franchisenehmer über die 100-prozentige hagebau Tochter ZEUS Zentrale für Einkauf und Service GmbH & Co. KG der Gruppe angeschlossen sind, ist mit den Marken hagebaumarkt, Floraland und Werkers Welt im standortgebundenen B2C-Markt aktiv. Mit dem Joint Venture baumarkt direkt der hagebau mit der Otto Group Hamburg deckt die Verbundgruppe auch den B2C-Onlinehandel ab.

Mit mehr als 1.350 Mitarbeitern erbringt die hagebau Gruppe an sieben Standorten zahlreiche Dienstleistungen für die angeschlossenen mittelständischen Handelshäuser. Hauptsitz der Kooperation ist Soltau mit rund 900 Mitarbeitern. Zu den Dienstleistungen für die mittelständischen Anteilseigner zählen die Bereiche Einkauf, Vertrieb, Systeme, Logistik, IT, Marketing und Finanzberatung. Damit wird das Tagesgeschäft der selbstständigen mittelständischen Handelshäuser umfassend und kostenoptimiert unterstützt.

