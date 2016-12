Jan Josef Liefers über den nächsten Münster-"Tatort", die gebrochene Figur seines neuen TV-Kommissars und die Legalisierung von Cannabis - exklusiv in TV DIGITAL

Hamburg (ots) - Neben dem "Tatort"-Pathologen Prof. Dr. Karl-Friedrich Boerne und dem ZDF-Anwalt Joachim Vernau übernimmt Jan Josef Liefers (52) jetzt eine weitere Ermittlerrolle - er spielt den neuen Fernsehkommissar Jan Holzer ("Mörderische Stille", 9.1., 20.15 Uhr, ZDF).

"Holzer", verrät der Schauspieler, "wirkt getrieben - so, als würde etwas von ihm Besitz ergreifen. Im Film erfährt man Schritt für Schritt, was die Figur an Geheimnissen und Schuldgefühlen mit sich herumschleppt. Früher waren die deutschen Ermittler immer etwas zweidimensional - Pflichterfüller mit wenig charakterlichem Profil. Inzwischen versuchen die Autoren, den Figuren mehr Tiefe und Eigenart zu geben. Für eine spannende Geschichte mit überraschenden Wendungen braucht man Figuren mit Brüchen, sonst werden sie zu berechenbar. Ob Holzer in Serie geht, hängt von mehreren Faktoren ab, nicht von mir allein. Mal sehen, wie der Erstkontakt beim Publikum ankommt."

Zum intensiven Marihuana-Konsum seines neuen Fernsehkommissars meint Liefers: "Meine eigenen Drogenerfahrungen halten sich in Grenzen, aber der Umgang mit dem Thema Rausch hinkt in unserem Land hinterher und entspricht noch sehr den ziemlich bigotten Ansichten unserer Vorfahren. Die Legalisierung ist fällig! Die Gründe dafür sind wesentlich überzeugender als die Gründe dagegen. Hier braucht es die richtige Aufklärung."

Zuletzt enthüllt Liefers, dass der nächste Münster-"Tatort" "wahrscheinlich erst im Juni 2017" gedreht wird. "Soweit ich weiß, geht die Reise diesmal in die Welt der bildenden Künste. Aber welchen Fall Boerne konkret löst, dazu muss ich erst mal in Ruhe das Drehbuch lesen." Zuvor wird noch die bereits abgedrehte Episode "Klappe zu, Affe tot" ausgestrahlt.

