Bergmann Maschinenbau ist mit WIAS und FibuNet künftigen Herausforderungen gewachsen

Kaltenkirchen/Mettingen (ots) - Die Bergmann-Gruppe mit Sitz in Meppen ist schwerpunktmäßig in den Branchen Maschinenbau, Komponentenzulieferung für die Automobilindustrie sowie Herstellung von Dumper-Baustellenfahrzeugen vertreten. Die konsequente Ausrichtung des Unternehmens auf Wachstum und Ertrag bringt die weitere Erschließung internationaler Märkte in Verbindung mit einer kontinuierlichen Optimierung der Fertigungsprozesse mit sich. Ein Erfolgsfaktor dafür ist die Geschwindigkeit, mit der steuerungsrelevante Informationen bereitgestellt werden können. Dafür ist eine leistungsfähige, auf die Belange des Unternehmens ausgerichtete ERP-Software mit einem integrierten Rechnungswesen erforderlich. Bereits seit 15 Jahren nutzt Bergmann die Vorteile der ERP-Software WIAS, deren Einsatzgebiet ständig erweitert und nun konsequenterweise um die Rechnungswesen-Komponente FibuNet ergänzt wurde.

Seit der Unternehmensgründung 1960 ist die Bergmann Maschinenbau GmbH & Co.KG kontinuierlich gewachsen. Basierend auf den Markterfolgen der Dumper und Spezialfahrzeuge wurde vor einigen Jahren die strategische Entscheidung getroffen, vor allem die Fahrzeugproduktion auszubauen und weitere neue Märkte zu erschließen. Die damit verbundene Ausweitung der Fertigung machte eine systematische Optimierung der Fertigungs- und Logistikprozesse erforderlich. Die unternehmensweiten Prozesse mussten durch eine leistungs- und ausbaufähige ERP-Software unterstützt werden. Im Rahmen einer umfassenden Evaluierung wurde entschieden, die bislang vorrangig zur Unterstützung des Einkaufs eingesetzte WIAS-Software zu einer unternehmensweit eingesetzten Komplettlösung auszubauen.

Die ERP-Software WIAS des Softwareherstellers Wedderhoff aus Mettingen unterstützt inzwischen alle relevanten Unternehmensprozesse der Bergmann-Gruppe, wie beispielsweise Einkauf, Lagerhaltung, Logistik, Produktplanung, Stücklistenverwaltung und Verkauf. Eine besondere Herausforderung bei Bergmann ist neben der wachstumsbedingten Skalierbarkeit die Unterschiedlichkeit der Fertigungsarten. Neben dem klassischen Fahrzeugbau sind dies Maschinen- und Anlagenbau sowie die Serienproduktion von Komponenten als Zulieferer für die Automobilindustrie.

Nach der Einführung im Spätherbst 2016 konnte FibuNet bereits zum Jahresanfang 2017 produktiv gehen. Neben den Kernmodulen Finanzbuchhaltung und Anlagenbuchhaltung umfasst die Lizenzausstattung die DATEV-Schnittstelle, den Bankblitz für die Unterstützung des automatisierten Zahlungsverkehrs sowie den Reportgenerator für das Standard-Reporting. Auch die Einführung der FibuNet-Kostenrechnung ist in einem nächsten Schritt vorgesehen.

Mit der Einführung der FibuNet-Finanzbuchhaltung wurde die Erfassung und Pflege der Kunden- und Lieferanten-Stammdaten in WIAS zentralisiert. In WIAS werden die Ausgangsrechnungen erzeugt und die Lieferantenrechnungen erfasst. Die entsprechenden, buchungsrelevanten Daten werden automatisch in FibuNet überspielt. Anschließend soll aus der WIAS-ERP-Software der Zugriff auf die in FibuNet geführten Offenen Posten erfolgen, womit die kundenbezogene Beauskunftung in WIAS komplettiert wird.

Über Bergmann Maschinenbau GmbH & Co.KG

Seit der Unternehmensgründung 1960 hat das Familienunternehmen Bergmann Maschinenbau GmbH & Co.KG mit seinen Unternehmensbereichen Maschinenbau, Dumper und Automotive einen langen Weg zurückgelegt und zahlreiche Erfolge gefeiert.

Bergmann Maschinenbau ist kompetenter Partner für optimierte Fertigungs- und Entwicklungslösungen im Anlagen- und Maschinenbau und verfügt als praxiserfahrenes Unternehmen über ein differenziertes Anforderungs- und Fertigungs-Know-how.

Als Partner für "wirtschaftliches Transportieren" vertreibt Bergmann Dumper in ganz Europa, die als leistungsstarke Serienfahrzeuge oder als individuell entwickelte Sondermaschinen hergestellt werden.

Der Unternehmensbereich Bergmann Komponenten ist seit über 40 Jahren mit Serienteilen als Automobilzulieferer und Experte für Gussbauteile am Markt erfolgreich.

Das Unternehmen beschäftigt inzwischen über 200 Mitarbeiter und trägt seit Dezember 2010 das Gütesiegel für familienfreundliche Unternehmensführung der Emsländischen Stiftung Beruf und Familie.

Über FibuNet GmbH und WEDDERHOFF IT GmbH

Der Name FibuNet steht für die Entwicklung besonders leistungsfähiger und sicherer Software für Finanzbuchhaltung, Rechnungswesen und Controlling im Mittelstand. Die 100% GDPdU- & GoBD zertifizierte Lösung FibuNet bietet dem Anwender auch bei sehr großen Datenmengen ein Höchstmaß an Sicherheit, Schnelligkeit und Funktionalität.

Über 1.400 namhafte Unternehmen vertrauen auf die Kompetenz und die Qualität von FibuNet, wie beispielsweise Berliner Effektengesellschaft, domainfactory, Flensburger Schiffbaugesellschaft, Golf House Direktversand, Hurtigruten, IG Bau, Intercard AG, Netto Marken-Discount und Pearl Agency.

Laut den gemeinsam mit der Computerwoche und der Trovarit AG erhobenen Kundenzufriedenheitsstudien hat FibuNet durchgehend seit 2010 die mit Abstand zufriedensten Kunden mit ihrer Rechnungswesen-Software im Mittelstand.

Die WEDDERHOFF IT GmbH mit Sitz in Mettingen/Westfalen agiert als innovativer Anbieter von ERP-Softwarelösungen im deutschsprachigen Raum seit 1994 und ist seit 2011 FibuNet-Kompetenzpartner.

Die selbstentwickelte, modulare ERP-Software mit integrierter FibuNet-Finanzbuchhaltung wird unter dem Namen WIAS vertrieben, die sämtliche Betriebsabläufe vom Vertrieb über die Auftragsabwicklung bis zur Produktion umfasst. Gleichzeitig werden mit dem Programm zeitnah wichtige Kennzahlen für das Management - z.B. zur Produktivität - erzeugt.

Zu den Kunden zählen Unternehmen im Karosserie- und Fahrzeugbau, Maschinenbau, Lohnfertigung sowie in der Agrar- und Kommunaltechnik.

