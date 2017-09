Berlin (ots) - Heute bestimmen nicht "die da oben" über uns, sondern wir über sie. Wahltage sind Festtage jeder Demokratie. Weil das Volk als Souverän in freier Entscheidung die Richtung für die vorgibt, denen es zeitlich befristet Verantwortung überträgt. Nur ein paar Tausend Stimmen können entscheiden. Falsch liegt deshalb derjenige, der meint, seine Stimme sei nichts wert. Jede Stimme zählt. Auch beim Volksentscheid über Tegel. Denn je klarer auch dieses Ergebnis, desto klarer ist die Handlungsanweisung für den Berliner Senat. Und schließlich noch eins: Je höher die Wahlbeteiligung, desto kleiner die Ergebnisse für radikale Parteien. Also ran an die Wahlurne.

