Berlin (ots) - Soll man lachen oder weinen? Die Bürgerwippe, oder korrekt gesagt, das Freiheits- und Einheitsdenkmal mit dem Titel "Bürger in Bewegung", kommt nun doch. Bewegt haben sich dabei in den vergangenen zehn Jahren, seit der Bundestag den Bau eines Denkmals zur Erinnerung an die Deutsche Einheit beschlossen hatte, vor allem die Politiker und nicht die Bürger. Die waren lediglich Zaungäste. Nun bleibt zu hoffen, dass die Kritiker, denen die Baukosten den willkommenen Anlass geboten hatten, die Wippe ins Wanken zu bringen, nicht weiter opponieren. Denn unabhängig davon, ob diese einem persönlich nun gefällt oder nicht: Sie ist demokratisch legitimiert und in einem aufwendigen Wettbewerbsverfahren als Siegerentwurf gewählt worden. Eine solche Entscheidung muss respektiert werden.

