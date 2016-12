Berlin (ots) - Den Bahnkunden ist zu wünschen, dass das Locomore-Team einen möglichst langen Atem hat. Denn Konkurrenz belebt nicht nur das Geschäft, sie trägt auch zu einer besseren Qualität bei allen Anbietern bei. Sicher: Mit modernisierten Bundesbahn-Wagen aus den 70er-Jahren kann Locomore in Sachen Technik nicht mit dem ICE der neuesten Generation mithalten. Doch werden in dem Zug auch Ideen umgesetzt, von denen auch die große Bahn lernen kann. Dazu gehören etwa die Spielbereiche, die es auch Familien mit Kindern leichter machen, sich auf eine längere Reise zu begeben. Auch der flexible Bordservice, der Getränke und Snacks nicht nur den Passagieren der ersten Klasse an den Platz bringt, könnte Bahnreisen attraktiver machen. Davon hätte dann auch der zuletzt von mancher Negativschlagzeile gebeutelte Branchenprimus etwas.

