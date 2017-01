Wechsel an der Spitze von HSE24: Sonja Piller übernimmt den Vorsitz der Geschäftsführung, Richard Reitzner wird Active Chairman der HSE24 Group

Ismaning (ots) - Sonja Piller wird neue Vorsitzende der Geschäftsführung (CEO) von HSE24. Damit rückt erstmals eine Frau an die Spitze des Homeshopping-Unternehmens mit Sitz in Ismaning. Sie folgt zum 1. Februar 2017 auf Richard Reitzner, der nach mehr als 20 erfolgreichen Jahren bei HSE24 auf eigenen Wunsch von der operativen Geschäftsführung in den Beirat der Unternehmensgruppe wechselt und künftig als Active Chairman dessen Vorsitz übernimmt.

In ihrer neuen Position als Chief Executive Officer wird Sonja Piller (48), die bislang als Geschäftsführerin Business Development bei HSE24 tätig war, auch weiterhin für die Bereiche Human Resources und International verantwortlich zeichnen. Richard Reitzner bleibt dem Omnichannel-Retailer als erfahrener Stratege weiterhin verbunden: In seiner Funktion als Beiratsvorsitzender begleitet und berät er die Unternehmensgruppe als Active Chairman auf strategischer Ebene. Er wird sich dabei insbesondere auf die konsequente Weiterentwicklung sowie auf die internationale Wachstumsstrategie der HSE24 Group fokussieren. Darüber hinaus wird Richard Reitzner den Aufsichtsratsvorsitz der Home Shopping Europe GmbH übernehmen.

Andrew Tisdale, Managing Director Providence Equity Partners: "Richard Reitzner hat HSE24 in den vergangenen zwei Jahrzehnten maßgeblich geprägt: Von Beginn an hat er das Unternehmen mit aufgebaut und dafür gesorgt, dass HSE24 heute als eines der führenden internationalen und multimedialen Homeshopping-Unternehmen so stark und erfolgreich aufgestellt ist. Unter seiner Führung ist HSE24 kontinuierlich und nachhaltig gewachsen. Er hat mit strategischem Weitblick die Grundlagen für eine sehr erfolgreiche Zukunft gelegt und die Neuausrichtung sowie Weiterentwicklung von HSE24 als modernen Omnichannel-Retailer gesteuert. Für sein außerordentliches Engagement möchte ich mich im Namen des gesamten Beirats bei Richard Reitzner bedanken. Mit Sonja Piller werden wir nun die kommenden Herausforderungen aus einer Position der Stärke angehen und den Wachstumskurs von HSE24 konsequent fortsetzen. Sonja Piller ist nicht nur eine ausgewiesene Branchenkennerin, sondern mit ihrer langjährigen Erfahrung in zentralen Positionen innerhalb des Unternehmens auch ein wesentlicher Teil des Erfolgs von HSE24. Mit ihr realisieren wir unsere Wunschbesetzung, um die dynamische Entwicklung von HSE24 weiter voranzutreiben."

Sonja Piller ist eine der erfahrensten Managerinnen im europäischen Homeshopping und HSE24 bereits seit mehr als 10 Jahren verbunden: 2005 startete die gebürtige Westfälin zunächst als Beraterin, ehe sie 2007 die Position der Direktorin Einkauf Hardgoods und Schmuck übernahm. Im darauf folgenden Jahr wurde sie zur Bereichsleiterin Einkauf & Planung ernannt und in die Geschäftsleitung berufen. Seit 2016 verantwortet sie als Geschäftsführerin Business Development (CBDO) die Bereiche Human Resources, International und Organisationsentwicklung. Vor ihrer Zeit bei HSE24 war die Retail-Expertin als selbstständige Unternehmensberaterin tätig und in großen Handelsunternehmen beschäftigt - unter anderem in der Geschäftsleitung von QVC Deutschland als Director Merchandising Home und Beauty, Brand Development und Merchandising Operations sowie in leitenden Funktionen im Einkauf bei Liberty Damenmoden und Karstadt.

Sonja Piller steht künftig an der Spitze einer vierköpfigen Geschäftsführung. Neben ihr verantwortet Jan Schulze als Geschäftsführer Merchandising & Marketing (CMO) die Bereiche Omnichannel, Einkauf, Planung & Analyse sowie Production & Sales; Ralph Brugger trägt als Geschäftsführer die Verantwortung für die Ressorts Finanzen, Recht & Reichweite (CFO). In den Aufgabenbereich von Geschäftsführer Operations (COO) Benedikt Schramm fällt die Leitung der Geschäftsbereiche IT, Supply Chain, Customer Experience sowie Business Development & Projects.

Bildmaterial und Lebensläufe zum Download unter: https://we.tl/ZHsE3662yB

HSE24 Group

Die HSE24 Group ist ein internationales und multimediales Homeshopping-Unternehmen. Mit seinen exklusiven und vielfältigen Produkten bietet der Omnichannel-Retailer seinen Kunden rund um die Uhr ein emotionales Einkaufserlebnis. Das inspirierende Lifestyle-Angebot umfasst Mode, Schmuck, Beauty, Home & Living und vieles mehr. In Deutschland, Österreich und der Schweiz präsentiert sich die HSE24 Group mit den Sender-Marken HSE24, HSE24 Extra und HSE24 Trend, in Italien mit HSE24 und in Russland mit Shopping Live. Durch die konsequente Vernetzung der interaktiven Plattformen TV, Online und Mobile ist die HSE24 Group der Innovationstreiber für modernes Homeshopping. Das Geschäftsjahr 2014 hat die HSE24 Group mit einem Nettoumsatz von 649 Millionen Euro und einer deutlichen Gewinnsteigerung abgeschlossen. Die Unternehmensgruppe beschäftigt über 1.100 Mitarbeiter, mehr als 2.600 Beschäftigte sind bei Call Center- und Logistik-Partnern tätig. Seit seiner Gründung 1995 befindet sich HSE24 auf einem nachhaltigen Wachstumskurs und ist seit 2012 mehrheitlich im Besitz von Providence Equity Partners. Weitere Gesellschafter sind Ardian und das HSE24 Management.

