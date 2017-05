Jetzt in SHAPE: Bungee-Fitness - Der neue Fitness-Trend aus den USA

Shape Cover Juni 2017. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/53324 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Bauer Media Group, Shape" Bild-Infos Download

München (ots) - Sprünge von hohen Felswänden und Brücken oder Abseilen von den höchsten Wolkenkratzern - bei "Bungee" hat man sofort halsbrecherische Aktionen im Kopf. Aus den USA kommt jetzt ein neues Workout nach Deutschland, das ultra-effektiv und komplett ungefährlich ist: "Bungee-Fitness" macht sich die vielseitigen Benefits des für den Extremsport typischen Spezial-Seiles zunutze. Optisch unterscheidet sich der "4D PRO Schlingentrainer" kaum von gewöhnlichen Trainingsgeräten wie dem TRX. Der Unterschied liegt im Detail: Der "4D PRO" hat federnde Gummibänder - genau wie ein Bungee-Seil. Die neue SHAPE (EVT 17.05.) erklärt, was das Training am Seil so effektiv macht.

Schwerelos fit

In den Staaten sind die Bungee-Workouts längst der Hit - was bei den Werten auch nicht verwundert: In einer Stunde Training am Seil verbrennt man je nach Körpergewicht bis zu 600 Kalorien - so anstrengend ist es. Bis zu 300 unterschiedliche Übungen stehen zur Wahl. Beispiel: Sprints auf der Stelle, Liegestütze oder Squats. Je nach Bewegungsablauf werden entweder Arme, Beine oder der Bauch in die Schlingen des "Bungee-Seils" gesteckt. Durch den Widerstand der Federkräfte sind die Übungen zwar wesentlich anspruchsvoller - gleichzeitig aber gelenkschonender. Bei jedem Move wird nahezu die komplette Muskulatur im Körper aktiviert, sogar tief liegende Partien in Bauch, Rücken und Po können gezielt trainiert werden. Klingt zwar nach fiesem Muskelkater, aber durch die Federung werden die Muskeln immer nur kurz beansprucht - so schmerzt es am nächsten Tag fast gar nicht.

Ab ins Seil

Geeignet ist das Workout prinzipiell für jeden. Nur bei Verletzungen sollte man vorher mit dem Arzt abklären, ob das Training empfehlenswert ist. Der Trend-Sport wird hierzulande bereits in vielen Studios angeboten. Eine Stunde Personal Training kostet etwa 30 Euro.

