AXA bringt mit latebird.de Selbstständige und spontane Kunden zusammen

- AXA ruft latebird.de als Onlineplattform für spontane Termine ins Leben - Kurzfristige Terminvermittlung startet zunächst in Köln für Dienstleistungen aus dem Umfeld Frisur, Kosmetik und Wellness - Weniger Ertragsausfall für Selbstständige und mehr Spontaneität für Kunden

AXA Deutschland startet die Plattform www.latebird.de, damit Selbstständige kurzfristig freigewordene Termine erneut anbieten können und so Verdienstausfälle und Leerlauf deutlich reduzieren. Gleichermaßen profitieren private Nutzer von der Plattform: latebird.de macht es einfach, kurzfristig einen Termin in direkter Nähe zu erhalten, ohne zahlreiche Anbieter einzeln kontaktieren zu müssen. Der kostenfreie Service der AXA Versicherung läuft derzeit im Testbetrieb in Köln und konzentriert sich zunächst auf die Vermittlung von Terminen in den Bereichen Frisur, Kosmetik und Wellness.

"Viele Selbständige haben uns geschildert, dass es bei kurzfristigen Absagen kaum möglich ist, den Termin neu zu vergeben. Über die Plattform latebird.de bringen wir sie mit Kunden zusammen, die spontan eine Dienstleistung buchen möchten. Mit diesem neuen Service nähert sich AXA, einer der führenden Versicherer für Firmen- und Privatkunden in Deutschland, dem erklärten Ziel, mehr Relevanz im täglichen Leben unserer Kunden zu erlangen. Wir wollen mehr sein als ein Versicherer, der Schäden reguliert und unseren Kunden auch im Alltag als verlässlicher Partner zur Seite stehen", so Michael Bongartz, Leiter Kundenmanagement bei AXA Deutschland.

Die Plattform startet bereits mit weit mehr als 100 interessierten Kölner Salons und Kosmetik-Studios, welche nun ihre zukünftig freigewordenen Termine auf latebird.de anbieten können. Findet das Angebot Anklang, werden weitere Städte nach und nach angeschlossen.

"Wir haben die Plattform so konzipiert, dass auch Termine für andere Segmente vermittelt werden können. Latebird.de ist ausdrücklich keine Beauty-Plattform. Ziel ist, künftig über latebird.de auch Termine weiterer Branchen, wie beispielsweise Werkstatt- oder Arzttermine, anzubieten. Denn aus mehreren hundert Interviews mit beruflich Selbstständigen wissen wir, dass kurzfristige Terminabsagen durch Kunden branchenübergreifend ein großes Problem darstellen, Ersatzkunden lassen sich kurzfristig nur schwer finden", so Albert Dahmen, Leiter Transactional Business bei AXA Deutschland.

Die Idee zu latebird.de stammt aus der Innovationseinheit Transactional Business. Mit Transactional Business entwickelt AXA Deutschland ihr Geschäftsmodell so weiter, das es veränderten Kundenerwartungen an Nutzen, digitale Kommunikation und Interaktion noch besser Rechnung trägt. Das Team entwickelt innovative Lösungen, die über das klassische Versicherungsgeschäft deutlich hinausgehen. Wie ein hausinternes Startup arbeitet die kleine agile Einheit auf Basis von Methoden wie Design Thinking daran, innovative Geschäftsansätze zu finden. Das interdisziplinäre Team wurde im Mai 2015 ins Leben gerufen. Die Innovationseinheit von AXA hat innerhalb kurzer Zeit konkrete Lösungen wie die Begleit-App WayGuard auf den Weg gebracht, die zeigen, wie zukunftsfähige Versicherungsservices aussehen können, die am Kundenbedürfnis ausgerichtet sind.

AXA in Deutschland

Der AXA Konzern zählt mit Beitragseinnahmen von 10,7 Mrd. Euro (2016) und 9.217 Mitarbeitern zu den führenden Versicherungs- und Finanzdienstleistungsgruppen in Deutschland. Das Unternehmen bietet ganzheitliche Lösungen in den Bereichen private und betriebliche Vorsorge, Krankenversicherungen, Schaden- und Unfallversicherungen sowie Vermögensmanagement an. Alles Denken und Handeln des Unternehmens geht vom Kunden und seinen Bedürfnissen aus. Die AXA Deutschland ist Teil der AXA Gruppe, einem der weltweit führenden Versicherungsunternehmen und Vermögensmanager mit 166.000 Mitarbeitern und Vermittlern sowie 107 Millionen Kunden in 64 Ländern. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die AXA Gruppe einen Umsatz von 100,2 Mrd. Euro und ein operatives Ergebnis (Underlying Earnings) von 5,7 Mrd. Euro nach Steuern. Das verwaltete Vermögen (Assets under Management) der AXA Gruppe hatte Ende 2016 ein Volumen von 1,43 Billionen Euro.

