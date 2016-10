Vorbilder im Straßenverkehr: AUTO BILD kürt "Deutschlands beste Autofahrer 2016"

Von links nach rechts: Marion Berthold (2. Platz), Christian Kellner (Hauptgeschäftsführer Deutscher Verkehrssicherheitsrat), Wilhelm Hülsdonk (Vizepräsident Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe), Ulrich Kunzi (2. Platz), Michael Odenwald (Staatssekretär Bundesverkehrsministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur), Jörg ... Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Finale von Europas größter Fahrsicherheitsaktion in Linthe bei Berlin / Markus Dewald und Heidrun Kuhlmann auf dem ersten Platz / Hauptgewinn: zwei Opel Astra im Wert von 25.000 Euro

Mehr Sicherheit auf den Straßen der Bundesrepublik - das ist das Ziel von "Deutschlands beste Autofahrer". Von Mai bis September 2016 hat die Tournee an 25 Tagen und vier Vorrundenorten in ganz Deutschland haltgemacht. Beim großen Finale in Linthe bei Berlin am 21. Oktober 2016 bewiesen Markus Dewald und Heidrun Kuhlmann das beste Fahrgeschick. Sie gewannen je einen Opel Astra im Wert von 25.000 Euro. Europas größte Fahrsicherheitsaktion wird zum 28. Mal in Folge von der Fachzeitschrift AUTO BILD und ihren Partnern ausgerichtet. Schirmherr von "Deutschlands beste Autofahrer" ist Alexander Dobrindt, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur.

Auf der glamourösen Abschlussgala am Freitagabend im Journalisten-Club der Axel Springer SE in Berlin ehrten die Organisatoren das Fahrgeschick der Teilnehmer in den Vorrunden und beim Finale. Alexander Cohrs-Henschel, Stellvertreter des Chefredakteurs AUTO BILD: "Die Finalisten unserer Fahrsicherheitsaktion haben gezeigt, dass sie ihr Fahrzeug beherrschen. Wer so weit gekommen ist, ist ohne Frage ein sicherer Autofahrer - und somit ein Vorbild im Straßenverkehr."

Beim Abschlusswettbewerb haben die Teilnehmer ihr Können in zahlreichen praktischen Übungen unter Beweis gestellt. Dazu gehörten ein Offroad-Parcours, eine Verbrauchsmessfahrt, eine Zielbremsung, Bremsen und Ausweichen auf glatter Fahrbahn, Handling sowie der ungebremste Spurwechsel. Veranstaltungspartner Opel stellte die Autos zur Verfügung. Zuvor mussten die Teilnehmer eine Theorieprüfung absolvieren.

Die zweitbeste Autofahrerin und der zweitbeste Autofahrer erhielten jeweils einen Vespa-Motorroller. Die Drittplatzierten freuten sich über Karten für ein DTM-Wochenende inklusive Übernachtung. Zu den weiteren Preisen gehörten unter anderem Reisen, Reifensätze und Service-Gutscheine für das eigene Auto.

AUTO BILD, Europas größte Autozeitschrift, feiert 2016 30-jähriges Jubiläum. Das Fachmagazin präsentiert jeden Freitag die ganze Welt des Autos: Modelle von Morgen, umfangreiche Tests und Technik-Analysen, spannende Reportagen und viele Servicethemen. Dazu gehören große Neu- und Gebrauchtwagenvergleiche, Werkstatt- und Reifentests, das Aufdecken von Fehlern und Schwachstellen und natürlich die Faszination des Fahrens. Mit präzisen Testmethoden und aufwendigen Hintergrund-Recherchen ist AUTO BILD Woche für Woche die Auto-Instanz für Millionen von Autofahrern.

