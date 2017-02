Wyclef Jean im NEON-Interview: Mit Aufmerksamkeit und Liebe auf Rassismus reagieren

Cover NEON 3/2017 / Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/53006 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Gruner+Jahr, NEON" Bild-Infos Download

Hamburg (ots) - Der Musiker Wyclef Jean geht immer mit einer Notfall-Playlist auf dem Smartphone zu Parties. "Denn sollte die Stimmung schlecht sein, kannst du deinen Mix spielen und den Abend retten", so der 47-Jährige im Interview mit dem Magazin NEON (Ausgabe 3/2017, ab 6. Februar im Handel). Im Arbeitsalltag hält sich der Haitianer gerne an Deadlines: "Ganz ohne Druck würde ich mich in der Arbeit verlieren, endlos Songtexte schreiben und nie aufhören, weil man irgendwas immer verbessern kann." Werde man mit Rassismus konfrontiert, so Wyclef Jean, müsse man ihm mit Aufmerksamkeit und Liebe begegnen. "Aber ignoriere ihn nie. Das bestärkt ihn nur."

Das vollständige Interview ist in der aktuellen Ausgabe von NEON (Ausgabe 3/2017) zu finden, die ab 6. Februar 2017 zum Preis von 3,80 Euro im Handel erhältlich ist.

