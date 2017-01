Wenn der Sensor zum Schäferhund wird, ist wieder PREVIEW / DIGITAL BUSINESS PREVIEW vor der CeBIT bietet neue Produkte, News & Trends 2017

Hamburg (ots) - Die jüngsten Cyber-Attacken gegen thyssenkrupp oder heimische Router und die Forderung nach einer "Cyber-NATO" haben die Diskussionen um das Thema Security in eine neue Dimension katapultiert. Die "Sicherheit in einer vernetzten Welt" wird deshalb - rechtzeitig vor MWC, CeBIT und Hannover Messe - einen Schwerpunkt der DIGITAL BUSINESS PREVIEW bilden (26.1., Hamburg; 30.1., München). Auf der seit 19 Jahren bekannten Presse-Vorschau werden aber nicht nur neue Produkte gezeigt wie der Alptracker, aktuellste Monitore, Smartphones, Roboter oder eine 4K-DashCam-Premiere. Die PREVIEW bietet auch die schnellste Übersicht über die Techniken, Themen und Trends 2017: Von KI über next generation Chatbots bis hin zur IT-Revolution Blockchain und neuesten Studienergebnisse ist alles dabei, was Journalisten wissen müssen. Wer den Anschluss an die digital geprägte Zukunft nicht verpassen will, sollte sich deshalb gleich anmelden über das Tech- & Recherche-Portal PREVIEW online: www.pre-view-online.com

Eine App, die Geld verschenkt

"Lunchit" wird sicher zu einem der vielen PREVIEW-Highlights werden. Denn die geniale App schenkt jedem Arbeitnehmer täglich 6,20 Euro. Neben vielen anderen Neuheiten feiert die weltweit erste "digitale Essensmarke" (Fotos & weitere Infos: www.pre-view-online.com/?pm_id=5512) ihre mediale Premiere auf der DIGITAL BUSINESS PREVIEW. Ein perfektes Beispiel dafür, wie die Digitalisierung jede Branche erfasst. Auch das Personalwesen. Das Münchner StartUp "SPENDIT AG" hat eine geniale Idee umgesetzt. "Sie zeigt, dass nicht immer ausgefeilte Algorithmen nötig sind, um Innovationen auf den Markt zu bringen", so die Jury bei der Vergabe des jüngsten Awards. Lassen Sie sich von dieser Lösung genauso faszinieren, wie vom Alptracker.

Wenn der Sensor zum Schäferhund wird

Das Schweizer Unternehmen TECSAG hat mit der hierzulande noch recht unbekannten Low Power Network-Technik (LoRa) ein filmreifes Szenario umgesetzt. Die TK- und Netzwerk-Spezialisten ermöglichen mit LoRa eine punktgenaue Ortung - sogar im "Outback" der Schweizer Alpen - ohne einen batteriefressenden GPS-Kontakt. Als Komparsen und Protagonisten ihrer genialen Lösung haben die Tüftler das "Nationaltier" der Schweiz ausgewählt: das Schaf. Statt eines Glöckchens bekamen die Schafe ein zeitgemäßes Sensor-Halsband umgelegt. Wie ein Sensor zum Schäferhund wird, laufende Wollknäuel zu Wetterkarten und auf welche anderen Branchen das "Internet der Tiere" noch übertragbar ist, erfahren Sie auf der PREVIEW - wie gewohnt aus erster Hand (Fotos & weitere Details: www.pre-view-online.com/?pm_id=5520)

Blockchain und next generation Chatbots auf der PREVIEW

Die CES hat es gerade mehr als deutlich gezeigt, warum Apple, Google, Intel, Facebook & Co Milliarden in die Künstliche Intelligenz (AI / KI) investieren. Nach Banken, Versicherungen und Medizin hält die KI nicht nur massiv Einzug ins Internet der Dinge und in Kommunikation und Marketing. Nachdem Facebook den Messenger für kommerzielle Zwecke geöffnet und Chatbots integriert hat, wurden Chat-Roboter vom Nischenthema zu einem der meist diskutierten Technologien des Jahres.

Von Chatbots und virtuellen Agenten

Chatbots erhöhen die Qualität und Quantität der Kommunikation von Unternehmen, Behörden und Organisationen. Sie sind dabei vielseitig einsetzbar: Im Service als Virtuelle Agenten, im Marketing als Repräsentant der eigenen Marke, im Journalismus als Aggregator und zur Erhöhung der Reichweite oder auch unterstützend für interne Prozesse und Kommunikation. Das Hamburger Unternehmen Knowhere gibt auf der PREVIEW im Vorwege von MWC, CeBIT und Hannover Messe einen Einblick in the "next generation Chatbots".

Gehen Sie auf Roboter-Tuchfühlung, verschaffen Sie sich einen kompakten Überblick über die News & Trends 2017 und melden sich über das Tech- & Recherche-Portal PREVIEW online zur bekannten Neuheitenschau an: www.pre-view-online.com.

Nach Anmeldung informieren wir Sie, welche namhaften Unternehmen und Produkt-Highlights auf der PREVIEW am 26.1. in Hamburg und am 30.1. in München noch dabei sein werden.

Pressekontakt:

Original-Content von: Preview Event & Communication, übermittelt durch news aktuell