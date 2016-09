Berlin (ots) - Die Unternehmensberatung d-fine bündelt bei d-fine next ihre Beratungsleistungen zu Innovationen in der Finanzbranche. Das breit gefächerte Lösungsportfolio umfasst u.a. Projekte in den Bereichen Blockchain, RegTech, Machine Learning oder Robo-Advisory.

d-fine reagiert damit auf die tiefgreifenden Veränderungen, die sich aktuell in der Finanzbranche vollziehen. Neue Technologien und Start-Ups verändern die Spielregeln am Markt. d-fine next unterstützt ihre Kunden, die Chancen aus den Marktveränderungen zu ergreifen. Die Initiative bringt neue und etablierte Anbieter zusammen, damit beide Seiten voneinander profitieren können.

Bei d-fine next wird bankfachliches Verständnis, IT-Umsetzungskompetenz und FinTech-Expertise zusammengefasst. Dadurch kann d-fine next ihre Kunden von der Analyse des Marktes bis hin zur Umsetzung neuer Produktideen und Services zuverlässig unterstützen.

d-fine zählt mit über 600 Experten zu den führenden europäischen, auf die Finanzbranche spezialisierten Beratungsunternehmen. Das Dienstleistungsspektrum deckt Strategie- und Fachberatung sowie Umsetzung und Technologie ab. Für weitere Informationen zu d-fine next besuchen Sie www.d-fine.com/next.

Diese Pressemitteilung finden Sie auch im Internet unter: http://www.d-fine.com/sonstiges/presse/

Pressekontakt:

Original-Content von: d-fine GmbH, übermittelt durch news aktuell