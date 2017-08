Werder Bremen-Presseservice: Einladung zum Fototermin der 1. Frauen-Bundesliga-Mannschaft des SV Werder Bremen

Bremen (ots) - Der SV Werder Bremen lädt alle Fotografinnen und Fotografen zum offiziellen Fototermin der 1. Frauen-Bundesliga-Mannschaft am Montag, 14.08.2017, ins Stadion "Platz 11" ein: Um 15.00 Uhr steht die Bundesliga-Mannschaft für das offizielle Mannschaftsfoto und für Einzel-Porträt-Aufnahmen zur Verfügung. Wir bitten um schriftliche Akkreditierung (Redaktion/Agentur, Name) für den Fototermin bis Freitag, 11.07.2017, 12.00 Uhr, an medien@werder.de. Der Einlass am Stadion "Platz 11" erfolgt über Tor 2 und wird ausschließlich akkreditierten Fotografinnen und Fotografen sowie TV-Teams gewährt. Wir bitten zudem um Verständnis, dass im Rahmen des Fototermins keine Interviewmöglichkeit besteht.

