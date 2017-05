Werder Bremen-Presseservice: Alexander Nouri bleibt Cheftrainer des SV Werder

Bremen (ots) - Alexander Nouri und die Geschäftsführung des SV Werder Bremen haben sich darauf geeinigt die Zusammenarbeit zu verlängern. Der 37-Jährige bleibt damit auch über die Saison hinaus Cheftrainer der Grün-Weißen. Das gaben Geschäftsführer Frank Baumann, und Cheftrainer Alexander Nouri am Montagnachmittag bekannt. Über Vertragsdetails wie auch die Laufzeit der Zusammenarbeit wurde Stillschweigen vereinbart. Fragen zur Vertragsverlängerung werden beide am Dienstag, 16.05.2017, in einer Pressekonferenz um 11 Uhr (live bei WERDER.TV) beantworten.

"Wir haben uns in den letzten Wochen zusammengesetzt und viele Dinge besprochen, die wichtig sind, um langfristig zusammenzuarbeiten. Jetzt freuen wir uns, dass wir bestätigen können, dass wir den gemeinsamen Weg fortsetzen werden", so Frank Baumann. Werders Geschäftsführer Sport weiter: "Alex hat die Mannschaft im Herbst von heute auf morgen übernommen. Damals ging es in erster Linie darum, eine schwierige Situation zu meistern, das hat er mit Bravour getan. In der Rückrunde hat er die Mannschaft Stück für Stück in die obere Tabellenhälfte geführt. Daran wollen wir anknüpfen und Werder gemeinsam weiterentwickeln."

Alexander Nouri, der mit den Grün-Weißen eine turbulente Saison erlebt hat und am kommenden Wochenende mit der Mannschaft sogar noch die Chance auf das Erreichen eines internationalen Startplatzes besitzt, freut sich über den weiteren Weg bei Werder: "Ich war selbst im Februar als die Ergebnisse noch auf sich warten ließen, sicher, dass unser Weg mit Werder noch nicht zu Ende ist und ich hatte auch jetzt immer das Gefühl, dass es weitergehen muss. Ich freue mich über das Vertrauen des Vereins, die Unterstützung der Fans und ein leidenschaftliches und hungriges Team um mich herum", so der Cheftrainer.

---

Einladung zur Pressekonferenz, Dienstag, 16.05.2017, um 11.00 Uhr.

Der SV Werder Bremen lädt anlässlich der weiteren Zusammenarbeit mit Werders Cheftrainer Alexander Nouri am Dienstag, 16.05.2017, um 11.00 Uhr zur Pressekonferenz ein.

Geschäftsführer Sport, Frank Baumann und Chef-Trainer Alexander Nouri stehen dabei für Fragen der Journalisten zur Verfügung. Die Pressekonferenz findet wie gewohnt im Pressekonferenzraum in der Ostkurve des Weser-Stadions statt. Der Ein- und Ausgang erfolgt über den ausgeschilderten Medienzugang neben der Fan-Welt in der Ostkurve.

Pressekontakt:

Original-Content von: Werder Bremen GmbH & Co KG aA, übermittelt durch news aktuell