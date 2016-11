Köln (ots) - Der aktuelle REWE Group Online-Nachhaltigkeitsbericht 2013/2014 mit dem Titel "Wir sind mittendrin" wurde in der Kategorie "Communication Design 2016" für seine hohe Designqualität mit dem Red Dot Award 2016 ausgezeichnet. Am 4. November wurde der renommierte Preis, um den sich in diesem Jahr Projekte aus 46 Ländern beworben hatten, im Rahmen einer Gala mit rund 1.200 geladenen Gästen im Konzerthaus Berlin überreicht. Eine 26-köpfige Jury von Designgrößen aus aller Welt, Journalisten und Branchenkennern hatte zuvor mehrere Tage lang über die Vergabe der begehrten Preise entschieden. Besonders hervorgehoben hat die Jury die barrierefreie und klare Gestaltung der Online-Publikation. Neben dem Nachhaltigkeitsbericht erhielt ebenso der Geschäftsbericht 2014 der REWE Group den Red Dot Award "Communication Design 2016".

"Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung. Der Bericht 'Wir sind mittendrin' ist unser erster reiner Online-Nachhaltigkeitsbericht. Unser Ziel war es, mit dem Bericht möglichst viele Stakeholder anzusprechen und modernen Nutzungsgewohnheiten Rechnung zu tragen. Wir freuen uns, dass uns dies offensichtlich gelungen ist", erklärt Nicola Tanaskovic, Leiterin Corporate Responsibility der REWE Group.

Der REWE Group Online-Nachhaltigkeitsbericht 2013/2014

"Wir sind mittendrin" - unter diesem Titel präsentiert die REWE Group den aktuellen Nachhaltigkeitsbericht, der von akzente kommunikation und beratung umgesetzt wurde. Damit dokumentiert das Unternehmen sein nachhaltiges Engagement für die Jahre 2013 und 2014 in den vier Säulen der Nachhaltigkeitsstrategie: "Grüne Produkte", "Energie, Klima und Umwelt", "Mitarbeiter" und "Gesellschaftliches Engagement". Erstmals erscheint der Bericht ausschließlich in digitaler Form im Internet.

Er ist online unter www.rewe-group-nachhaltigkeitsbericht.de/2014 einzusehen.

Der Red Dot Award

Die Ursprünge des Red Dot Design Awards reichen bis ins Jahr 1955 zurück. Um die Vielfalt im Bereich Design fachgerecht zu bewerten, unterteilt sich der Award in die drei Wettbewerbe "Red Dot Award: Product Design", "Red Dot Award: Communication Design" und "Red Dot Award: Design Concept" - jeder wird einmal jährlich organisiert.

Der Red Dot Award Communication Design steht für die international besten Kampagnen, Marketingstrategien und Kommunikationslösungen. In insgesamt 21 Kategorien können Teilnehmer aus aller Welt ihre Kompetenzen unter Beweis stellen. Bewertet wurden die zahlreichen Kommunikations- und Designprojekte von 26 Branchenexperten während eines mehrtägigen Jurierungsprozesses. Der Red Dot Award Communication Design wird jährlich vom Design Zentrum NRW ausgerichtet und wendet sich an alle kreativen Köpfe aus Agenturen oder Designbüros, Freelancer und kampagnenstarke Unternehmen. Die 26-köpfige Jury besteht aus Designgrößen aus aller Welt, Journalisten und Branchenkennern.

Die REWE Group

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2015 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 52,4 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000 Märkten in 20 europäischen Ländern präsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2015 rund 232.000 Mitarbeiter in rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 38,2 Milliarden Euro.

Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE CENTER, REWE CITY und BILLA, der Discounter PENNY sowie die Baumärkte von toom und B1 Discount Baumarkt. Hinzu kommen die Bio-Supermärkte (TEMMA), innovative Convenience-Märkte (REWE To Go), das Gastrokonzept "Oh Angie!" und E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice sowie Zooroyal, Weinfreunde und Kölner Weinkeller. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DER Touristik Group die Veranstalter ITS, Jahn Reisen und Travelix sowie Dertour, Meier's Weltreisen, ADAC Reisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours sowie die Geschäftsreisesparte FCM Travel Solutions und über 2.400 Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART, Kuoni), die Hotelmarken lti, Club Calimera, Cooee und PrimaSol und der Direktveranstalter clevertours.com.

