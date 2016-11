Deutliche Ausweitung GVO-freier Produkte bei Eigenmarken / Molkereiprodukte, Käse und Milchbasisprodukte im Fokus

Köln (ots) - Im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie hat die REWE Group bereits 2013 als erstes deutsches Handelsunternehmen GVO-freie Frischmilch der Marburger Molkerei regional auf den Markt gebracht. Jetzt verstärkt die genossenschaftliche Unternehmensgruppe ihr Engagement für GVO-freie Eigenmarken nochmals. Den Auftakt macht die Eigenmarken-Frischmilch bei REWE und PENNY: Ab 2. Januar 2017 führen die bundesweit 5.500 REWE- und PENNY-Märkte GVO-freie Eigenmarken-Frischmilch ein, die es bisher ausschließlich in Süddeutschland gab. Es folgt in den ersten Wochen des kommenden Jahres der Eigenmarken-Käse wie Emmentaler, Gouda oder Mozzarella. Im Laufe des Jahres 2017 werden dann - je nach Verfügbarkeit - sukzessive weitere Milchbasisartikel wie H-Milch, Sahne, Quark oder Saure Sahne bei REWE und PENNY GVO-frei sein.

"Unsere Kunden wollen GVO-freie Produkte kaufen. Wir respektieren diese Haltung und weiten unser Sortiment an Produkten, die von Tieren stammen, die nachweislich GVO-frei gefüttert wurden, systematisch aus. Damit geht einher, dass die Erzeuger verstärkt auf heimische Futtermittel setzen, ein wichtiger Nachhaltigkeitsaspekt", erklärt Jan Kunath im Vorstand der REWE Group auch für das Thema Nachhaltigkeit verantwortlich.

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa.

