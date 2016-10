Coop Kiel Vorstände: "Joint Venture zwischen REWE und Coop sichert sky-und plaza-Märkte und Arbeitsplätze dort langfristig"

Köln/Kiel (ots) - Das Bundeskartellamt hat heute das Joint Venture zwischen der norddeutschen Coop eG und der REWE Markt GmbH unter Auflagen freigegeben. Dazu erklärten die Vorstände der Coop Kiel, Rüdiger Kasch und Thorsten Tygges: "Dieses Joint Venture zwischen REWE und Coop Kiel sichert die sky- und plaza-Märkte der Coop Kiel und die Arbeitsplätze der Beschäftigten dort langfristig und schafft zugleich hervorragende Perspektiven für die zukünftige positive Entwicklung des Unternehmens."

REWE plant mindestens 55 Prozent an der Supermärkte Nord Vertriebs GmbH & Co. KG i.G. zu erwerben, in die die Standorte der Coop eingebracht werden. Bereits im September 2016 hatte die coop eG ihr operatives Geschäft in die Supermärkte Nord Vertriebs GmbH & Co. KG i.G. ausgegliedert. Mit vollem Respekt für die wettbewerbsrechtliche Prüfung des Bundeskartellamtes haben REWE und Coop bereits während des laufenden Verfahrens elf Filialen aus den betroffenen Regionalmärkten an die wettbewerblich unabhängige, mittelständische Bartels Langness-Gruppe verkauft. Die Mitarbeiter der betreffenden Standorte werden im Wege des Betriebsstättenüberganges nach § 613a BGB von der Bartels-Langness Handelsgesellschaft mbH & Co. KG übernommen und wurden bereits informiert.

Aus Coop-Sicht ist dieser Schritt zu einer strategischen Partnerschaft mit REWE wesentlich für die Sicherung des Unternehmens, seiner Arbeitsplätze sowie zur nachhaltigen Gewährleistung seiner Wettbewerbsfähigkeit. REWE und Coop hatten bereits vor Jahren eine Einkaufskooperation gebildet. Durch die jetzt weiter vertiefte enge Zusammenarbeit der beiden genossenschaftlichen Kooperationspartner entstehen deutliche Synergien, die beide positiv für sich nutzen können. Mit REWE als strategischem Partner wird Coop weiter in innovative Neuerungen, wie etwa die Eigenmarke »coop Feine Lebensmittel«, oder die Einführung des neuen Marktkonzepts investieren können. So sieht Coop sich den kommenden Herausforderungen durch die sich dynamisch verändernden Markt- und Wettbewerbsbedingungen auch weiterhin gewachsen.

Über die Supermärkte Nord Vertriebs GmbH & Co. KG.

Die Supermärkte Nord Vertriebs GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der coop eG Kiel. Mit mehr als 200 sky- und plaza-Märkten sowie selbstständigen Partnern in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg sowie in Teilen Niedersachsens und Brandenburgs zählt die Gesellschaft zu den größten Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen im Norden. Qualität und Regionalität zeichnen die sky-Märkte aus, was besonders durch die Eigenmarken »Unser Norden« und »coop Feine Lebensmittel« deutlich wird. Beim Sortiment legt man einen besonderen Fokus auf Convenience und frische Produkte. Dies zeigt sich vor allem durch die Obst- und Gemüseabteilung sowie die Bedienabteilung für Fleisch, Wurst und Käse. Den coop-Mitgliedern bieten sich mit der coop-Vorteilskarte viele Einkaufsvorteile und Rabatte.

Über REWE

Mit einem Umsatz von 17,7 Mrd. Euro (2015), rund 119.000 Mitarbeitern und weit über 3.000 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2015 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 52,4 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren 330.000 Beschäftigten und 15.000 Märkten in 20 europäischen Ländern präsent. In Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2015 rund 232.000 Mitarbeiter in rund 10.000 Märkten einen Umsatz von 38,2 Milliarden Euro.

Kontakt:

Original-Content von: Rewe Group, übermittelt durch news aktuell