Arvato ist IAOP Global 100 "All Star Company"

Gütersloh/Dublin (ots) - Das internationale Dienstleistungsunternehmen Arvato steht als "All Star Company" auf der diesjährigen Liste der "Global Outsourcing 100". Das Ranking wird alljährlich von der IAOP - der International Association of Outsourcing Professionals - aufgestellt.

Die "Global Outsourcing 100" ist eine Auflistung der weltweit führenden Anbieter von Outsourcing-Dienstleistungen. Sie dient als Referenz für Unternehmen, die neue und erweiterte Beziehungen mit den besten Unternehmen der Dienstleistungsbranche aufbauen wollen.

Arvato erhielt die besondere Auszeichnung als "All Star Company" für seine generell hohen Anbieter-Bewertungen. Zudem wurde Arvato in den Kategorien Größe und Wachstum, Kundenempfehlungen, Preise und Zertifikate, Innovationsprogramme, und Programme für Corporate Social Responsibility als Top-Unternehmen ausgezeichnet.

"Die Kunden wissen, dass es hunderte qualifizierter Serviceanbieter und Berater auf dem Markt gibt, doch was sie heute wirklich verstehen müssen ist, was jeden einzelnen aus der Menge herausstechen lässt", erklärt IAOP-Geschäftsführerin Debi Hamill. "Die 'Global Outsourcing 100' und die Liste der 'World's Best Advisors' gibt genau hier Hilfestellung. Wir sind stolz, Arvato als eines der am besten bewerteten Unternehmen im Bereich 'Innovationsprogramme' auszeichnen zu können."

"Diese Auszeichnung als einer der führenden Outsourcing-Dienstleister der Welt unterstreicht den Erfolg und konsequente Kundenorientierung von Arvato", kommentiert Fernando Carro, CEO von Arvato. "Besonders stolz sind wir auf unsere Einstufung als Top Company in gleich mehreren Kategorien, denn hier zeigt sich unser Fokus auf Wachstum und Innovation sowie unser Bestreben, echte Partnerschaften mit unseren Kunden aufzubauen. Arvatos Präsenz auf der Liste belegt unsere Fähigkeit, die Effizienz unserer Kunden, ihre Kosten und ihre Entscheidungswege mittels messbarer und doch flexibler Lösungen sowie hochmoderner Technologien und Automatisierungstools signifikant zu verbessern."

Die "2017 Global Outsourcing 100" und die "World's Best Outsourcing Advisors" würdigt die weltbesten Outsourcing Serviceanbieter und -berater. Beide Listen basieren auf Einreichungen und die Auswahl basiert auf strengen Bewertungsmethoden, u.a. einer neutralen Einschätzung eines unabhängigen Gremiums aus IAOP-Mitgliedern, die über umfassende Erfahrungen in der Auswahl von Outsourcing-Dienstleistern und -beratern für ihre jeweiligen Industrien verfügen.

