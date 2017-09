Live im Kulturradio vom rbb: Eröffnung der Staatsoper Unter den Linden Di 03.10.2017 | 20:00 | Kulturradio

Berlin (ots) - Die Eröffnung der Staatsoper Unter den Linden ist am 3. Oktober 2017 ab 20.00 Uhr im Kulturradio vom rbb live zu hören. In bester Audio-Qualität können Hörerinnen und Hörer die erste Aufführung im sanierten Gebäude miterleben. Unter dem Titel "Zum Augenblicke sagen: Verweile doch!" bietet der Abend eine Kombination aus dem originalen Faust von Goethe und Robert Schumanns "Szenen aus Goethes Faust". Unter der Leitung von Daniel Barenboim spricht und singt ein Star-Ensemble, zu dem Roman Trekel, Elsa Dreisig, René Pape und Katharina Kammerloher gehören. Moderatorin des Abends ist Anja Herzog. In der Pause wird Kulturradio-Moderatorin Shelly Kupferberg mit prominenten Gästen und Experten im Foyer der Staatsoper Unter den Linden sprechen.

Die Eröffnung auch online auf kulturradio.de

www.kulturradio.de begleitet die Eröffnung auch online. Am Vortag der Eröffnung sendet Kulturradio den ganzen Tag über Berichte zu dem Ereignis. Der Schwerpunkt-Tag am 2. Oktober enthält unter anderem ein Gespräch mit René Pape und Live-Schaltungen zu den Vorbereitungen sowie viel Musik aus der Geschichte der Staatsoper Unter den Linden.

Kulturradio vom rbb überträgt die Eröffnung der Staatsoper Unter den Linden am 3. Oktober federführend für alle Kulturwellen der ARD.

Pressekontakt:

rbb Presse & Information

Anke Fallböhmer

E-Mail: rbb-presseteam@rbb-online.de, Telefon: (030) 97 99 3 - 12 100

Weitere Informationen finden Sie hier:

https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/presseinformationen/prog

ramm/2017/10/20171003_Kulturradio_live_Eroeffnung_Staatsoper.html

Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell