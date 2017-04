Senta Berger präsentiert First Night des "Classic Open Air" auf dem Berliner Gendarmenmarkt - rbb Fernsehen zeichnet die große Gala am 20. Juli auf

Berlin (ots) - Große Soundtracks, berühmte Film-Hits und die schönsten Musicalsongs - die First Night des "Classic Open Air" auf dem Berliner Gendarmenmarkt bietet in diesem Jahr musikalische Highlights aus Film und Musical. Zum ersten Mal wird Schauspielerin Senta Berger durch die festliche Gala führen. Die Münchnerin begann einst in Berlin ihre Filmkarriere. In den berühmten Spandauer CCC Filmstudios drehte sie 1961 "Es muss nicht immer Kaviar sein" - ihr Durchbruch.

Am 20. Juli 2017 präsentiert Senta Berger die festliche Gala in Berlin - in diesem Jahr mit coolen Sinatra-Songs, beliebten Disney-Melodien und Film-Musiken von Ennio Morricone und Nino Rota. Stargäste des Abends sind unter anderem The Dark Tenor, Angelika Milster, Eva Lind, Katharine Mehrling, Ella Endlich und Tom Gaebel. Mit einem Special-Auftritt wird René Kollo zu seinem 80. Geburtstag geehrt (* 20. November 1937). Das Deutsche Filmorchester Babelsberg unter der Leitung von Robert Reimer begleitet die Künstler.

Die First Night des "Classic Open Air" ist eine Veranstaltung von MEDIA ON-LINE Management GmbH in Zusammenarbeit mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb). Der rbb zeichnet die Gala am 20. Juli auf dem Berliner Gendarmenmarkt auf und sendet sie am Mittwoch, dem 2. August, um 20.15 Uhr im rbb Fernsehen.

