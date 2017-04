25 Jahre "Brandenburg aktuell"

Berlin (ots) - Das Nachrichtenmagazin "Brandenburg aktuell" vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) feiert am 2. Mai 2017 sein 25-jähriges Jubiläum. Seit 1992 präsentiert "Brandenburg aktuell" jeden Abend um 19.30 Uhr das Neueste aus dem Land zwischen Uckermark und Lausitz, zwischen Havelland und Oderbruch: 30 Minuten aktuelle Berichte, Nachrichten und Live-Gespräche.

rbb-Intendantin Patricia Schlesinger: "Aus Brandenburg für Brandenburg. Täglich. Zuverlässig. Dafür steht 'Brandenburg aktuell'. Und das seit 25 Jahren. Ich freue mich über den weiter wachsenden Erfolg der Sendung und gratuliere herzlich. Den Kolleginnen und Kollegen sage ich vor allem eines: Weiter so."

Im ersten Quartal 2017 erreichte die Akzeptanz einen Rekordwert von 24,2 Prozent Marktanteil (270.000 Zuschauer). "Unser Fokus liegt auf Relevanz", sagt Redaktionsleiter Oliver Jarasch. "Es freut uns, dass die Themen, die Brandenburg bewegen, bei den Zuschauerinnen und Zuschauern ankommen."

Wie alles begann ...

Am 2. Mai 1992 begrüßten Moderatorin Manuela Böttcher und Nachrichtensprecher Jens Riewa die ersten Zuschauer von "Brandenburg aktuell". Das Studio hellblaugestreift, zwei Tische, ein Fernsehgerät als Dekoration, der Vorspann bunt mit rotem Adler, blauer Wolke und grüner Wiese - so fing alles an.

"Brandenburg aktuell" begleitete in den vergangenen Jahren viele historische Ereignisse, die die Region prägten: die Ablehnung der Fusion von Berlin und Brandenburg per Volksentscheid, die Abbaggerung der Ortschaft Horno, die Oderflut, den EU-Beitritt des Nachbarlandes Polen, den Rücktritt Matthias Platzecks als Ministerpräsident und die Eröffnung des Kunstmuseums Barberini in Potsdam. Bereits vom ersten Spatenstich an informierte das Nachrichtenmagazin über die Entstehung des Flughafens Berlin Brandenburg in Schönefeld.

30 Minuten Brandenburg

"Brandenburg aktuell" sendet täglich aus Potsdam. Darüber hinaus sorgen die rbb-Studios in Cottbus, Frankfurt (Oder) und die Regionalbüros in Prenzlau und Perleberg für die regionale Kompetenz. Im Wechsel stehen die Moderatorin Tatjana Jury und ihre Kollegen Dirk Platt und Marc Langebeck im Studio. Die Nachrichten präsentieren abwechselnd Christina Derlien, Ingo Bötig und Peter Wachsmann. Jeden Sonntag entdeckt "Der Landschleicher" Brandenburgs kleinste Orte. Das Kurzreportagen-Format von "Brandenburg aktuell" war inzwischen in mehr als 1250 Orten. Der blaue Roburbus kommt immer da zum Einsatz, wo es Konflikte, Streit oder scheinbar unlösbare Probleme gibt. "Brandenburg aktuell" schickt einen Reporter im Robur an den Ort des Geschehens und bringt Betroffene, Behörden und Politiker miteinander ins Gespräch. Der Wetterbericht liefert neben den aktuellen Temperaturen immer auch besondere Geschichten aus der Region. Die Reporterinnen und Reporter, darunter Ulrike Finck, Attila Weidemann und Joanna Jambor werden auf jedem Marktplatz der Region von Zuschauern erkannt. Seit Dezember 2015 sendet "Brandenburg aktuell" aus dem neuen HD-Studio "Brandenburg aktuell" lädt Zuschauer zum Bürger-Empfang ein.

Aus Anlass des Jubiläums lädt "Brandenburg aktuell" am Sonnabend, 6. Mai 2017, von 14.00 bis 20.00 Uhr zum Bürger-Empfang auf das rbb-Gelände in Potsdam-Babelsberg ein.

Dort treffen Besucherinnen und Besucher auf Moderatoren und Macher der Sendung, können Interessierte an Führungen durch die Redaktionsräume und das Studio teilnehmen oder sich selbst als Nachrichtensprecher versuchen.

Außerdem gibt es die Möglichkeit zur Teilnahme am Bürger-Talk "Mein Brandenburg - was bewegt unser Land". "Brandenburg aktuell" bringt die Besucher an einen Tisch mit Politikern, Moderatoren und anderen Prominenten. Gemeinsam wird diskutiert, was das Publikum bewegt - direkt und ungefiltert. Für die Teilnehmer wird es zur Überraschung, mit wem Sie an einem Tisch sitzen werden: einem Minister, einer Starköchin oder einer Oberbürgermeisterin?

Interessenten können sich anmelden unter: www.brandenburgaktuell.de oder www.rbb-online.de/brandenburgaktuell), oder telefonisch unter 0331 - 97993 2171.

Für Musik sorgt ein DJ von Antenne Brandenburg auf der Showbühne.

