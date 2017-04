25 Jahre radioBerlin 88,8: Müller gratuliert zur "Erfolgsgeschichte", Amy Macdonald spielt rockiges Ständchen

Berlin (ots) - Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller sieht die Entwicklung von radioBerlin 88,8 vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) als "Erfolgsgeschichte". "Bewahren Sie sich die kritische Unabhängigkeit in der Berichterstattung", sagte Müller am Freitag zum 25. Geburtstag des "Stadtradios" vom rbb. Müller gehörte zu rund 1000 Gratulanten, die zur Geburtstagsfeier in den Großen Sendesaal des rbb im Haus des Rundfunks an der Masurenallee gekommen waren.

Er selbst höre den Sender vor allem morgens gern, sagte Müller in seinen Geburtstagsgrüßen. Egal was in der Stadt passiere, radioBerlin 88,8 sei mit dabei und berichte. Die besondere Rolle des Programms für Berlin hob auch rbb-Intendantin Patricia Schlesinger hervor: "Der Sender gehört nicht zu Berlin, der Sender ist Berlin", sagte Schlesinger. Kaum ein Programm löse das Versprechen des rbb, ein Freund der Menschen sein zu wollen, so sehr ein wie radioBerlin 88,8, sagte Schlesinger.

Zu den Gästen des Abends, durch den die radioBerlin 88,8-Morgenmoderatoren Djamil Deininger und Sarah Zerdick führten, gehörten neben bekannten radioBerlin-Stimmen und -Gesichtern wie Ingo Hoppe, Sven Blümel und Heiner Knapp auch der Entertainer Hans Werner Olm und die schottische Sängerin Amy Macdonald, die mit einem einstündigen Konzert gratulierte. Ihr Hit "This Is the Life" gehört zu den 25 meistgespielten Titeln in der 25jährigen Geschichte von radioBerlin 88,8.

Internet: https://www.radioberlin.de/

