Kesslers Expedition: "Mit der Seifenkiste an der Oder" - Folge 2 führt von Penkun nach Swinemünde

Berlin (ots) - Auf seiner 16. Expedition für den rbb folgt Michael Kessler dem Grenzfluss zwischen Deutschland und Polen und bewegt sich in einer winzigen, motorisierten Seifenkiste, die nicht nur in Sachen Bequemlichkeit eine Herausforderung ist.

Nachdem der Weg von Ratzdorf bis Penkun geschafft ist, reist er in der zweiten Folge (Freitag, 2. Dezember 2016, 20.15 Uhr im rbb) die verbleibenden 200 Kilometer bis zum Ziel - über Stettin, Ueckermünde, Heringsdorf bis nach Swinemünde auf Usedom. Über abgelegene, ehemalige Grenzposten erreicht Michael Kessler Polen und geht in Stettin der Frage nach, ob es vernünftiger ist, nach Unterschieden oder Gemeinsamkeiten zwischen Deutschen und Polen zu suchen.

Wieder zurück in Deutschland, stellt er fest, es ziehen auch wieder Menschen in die Oderregion. Dänen und Polen haben die Gegend für sich entdeckt. Hier sind die Lebenshaltungskosten günstiger als in ihren Heimatländern.

Am Dialekt, an reetgedeckten Häusern und am gigantischen Gegenwind merkt Michael Kessler, dass er der Ostsee näher kommt. Mit allen verfügbaren Windstärken drückt das Meer ins Stettiner Haff. Nicht nur Michael Kessler hat Hochwasser - viele Gärten sind überflutet, Boote weggetrieben oder beschädigt. Das schreckt Michael Kessler aber nicht ab, den Seeweg nach Usedom zu nehmen. Aber ist er wirklich seetauglich? Und welche Weisheit verrät ihm ein alter Seebär?

Mehr im Internet unter rbb-online.de/kessler. Honorarfreie Fotos unter ard-foto.de

Pressekontakt:

Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell