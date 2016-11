Deutschlandpremiere mit Radioeins vom rbb: Bestsellerautor Ian McEwan präsentiert am 4. Dezember in Berlin seinen neuen Roman "Nussschale" - Einladung zur Berichterstattung

Berlin (ots) - Radioeins vom rbb holt den britischen Bestsellerautor Ian McEwan nach Berlin. Am Sonntag, 4. Dezember 2016, stellt er im Großen Sendesaal des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) seinen neuen Roman "Nussschale" vor. Radioeins präsentiert die Premierenlesung in Kooperation mit dem Diogenes Verlag. Der Kartenverkauf läuft.

"Nussschale" erzählt eine Geschichte um List, Mord und Intrigen aus der Perspektive eines ungeborenen Kindes. Der Leser nimmt am inneren Monolog des Fötus teil, der Ohrenzeuge eines Mordkomplotts wird und mit seinen beschränkten Mitteln verhindern will, dass die eigene Mutter und der Geliebte den Vater töten. Meisterhaft führt der große britische Autor in seelische Abgründe, garniert mit schwarzem Humor. Ian McEwan spricht mit Radioeins-Moderator Knut Elstermann über sein neues Buch und liest daraus vor. Die deutschen Passagen trägt der Schauspieler Wanja Mues vor.

Deutschlandpremiere: Ian McEwan liest aus "Nussschale" am Sonntag, 4. Dezember 2016, um 19.00 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) Großer Sendesaal des rbb/ Haus des Rundfunks Masurenallee 8-14, 14057 Berlin

Kartenpreise:

EUR 19,00 (ermäßigt), EUR 21,00 zzgl. ggf. VVK erhältlich im rbb-Shop am Kaiserdamm 80/81, 14057 Berlin, Mo - Fr 10.00 - 14.00 und 14.30 - 17.00 Uhr, Sa 10.00 - 15.00 Uhr, Tel.: 030 / 97 993 - 84 999, über www.rbb-ticketservice.de, sowie bei allen Vorverkaufskassen mit CTS-System und an der Tageskasse.

Radioeins überträgt die Lesung am 4. Dezember ab 19.00 Uhr in voller Länge im Radio und als Video-Livestream auf www.radioeins.de.

