"Die Stadt und das Gras": Radioeins startet Podcastserie zum Thema Kiffen

Berlin (ots) - Radioeins vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) startet am 15. November 2016 die Podcastserie "Die Stadt und das Gras". Radioeins-Reporterin Diane Arapovic berichtet in der fünfteiligen Serie von den Ergebnissen einer monatelangen Recherche zum Thema Cannabis. In den jeweils 25-minütigen Folgen beleuchtet sie, wie verbreitet der Cannabiskonsum in der Hauptstadt ist, wie das illegale Geschäft funktioniert und warum weiterhin an einem Verbot festgehalten wird.

Diane Arapovic trifft sich dazu mit Gelegenheitskiffern zum Feierabendjoint, besucht Jugendliche beim Cannabisentzug und spricht mit Medizinern, Psychologen und Suchtexperten. Krebspatienten erzählen, wie Cannabis ihr Leben erleichtert, Dealer und Drogenfahnder erklären das Geschäft mit dem Gras. Aber auch Unternehmer aus dem Ausland und Startupper aus Berlin, die in der legalen Cannabis-Industrie das nächste große Wirtschaftswunder sehen, kommen zu Wort.

In Folge 1 der Serie geht Reporterin Diane Arapovic der Frage nach, warum Cannabis überhaupt illegal ist. Für große Teile der Bevölkerung scheint das Kiffen absolut akzeptiert zu sein. Selbst Politiker und Prominente sprechen mittlerweile öffentlich über ihren Konsum. Gut 42 Prozent der Berlinerinnen und Berliner zwischen 15 und 64 Jahren haben schon mal gekifft, mehr als jeder zehnte in den vergangenen zwölf Monaten. Wie konnte Kiffen trotz des strengen Verbots zum Mainstream werden?

Ab dem 15. November strahlt Radioeins immer dienstags um 20.30 Uhr eine neue 25-minütige Folge im Radio aus. Im Internet auf radioeins.de und über iTunes können Hörerinnen und Hörer die Podcastfolgen herunterladen.

Eine Kurz-Version gibt es jeweils in "Der Schöne Morgen" um 8.40 Uhr auf Radioeins zu hören.

Die Sendetermine auf Radioeins im Überblick:

Folge 1: 15. November um 20.30 Uhr

Folge 2: 22. November um 20.30 Uhr

Folge 3: 29. November um 20.30 Uhr

Folge 4: 6. Dezember um 20.30 Uhr

Folge 5: 13. Dezember um 20.30 Uhr

