Tim Fischer: "Früher dachte ich, ich muss sein wie Marlene Dietrich oder Zarah Leander"

Berlin (ots) - Im Interview mit radioBERLIN 88 8 vom rbb spricht der Sänger Tim Fischer über seine Metamorphose von einer zickigen Diva zu einem freundlichen Zeitgenossen:

"Ich fühle mich jetzt einfach wohl und es mag daran liegen, dass ich mich damals einfach nicht wohl in meiner Rolle in meiner Schublade gefühlt habe oder dachte ich kann mich noch nicht richtig ausdrücken und war auch vielleicht einfach überfordert. Ich bin eigentlich ein sehr, sehr schüchterner Mensch und musste dann aber so ja nach vorne gehen und ich fühlte mich da in Anführungszeichen "leicht vergewaltigt" und fühlte mich einfach überfordert...."

radioBERLIN fragte Tim Fischer, wie er sich privat gebe, wenn er zum Beispiel beim Bäcker Schrippen hole?

Fischer: "Ich leg keinen großen Wert mehr jetzt ne Maske aufzusetzen oder ich glaub, ich hab immer mehr zu mir selbst gefunden. Den Tim, den echten, den puren den möchte ich natürlich auch weiter ans Publikum geben und das ist natürlich eine besondere Auszeichnung, dass der auch gewürdigt wird. Das ist für mich ein großes Kompliment. Früher dachte ich, ich muss mich mehr verstellen und eben mehr sein wie Marlene Dietrich oder wie Zarah Leander ich war noch nicht so bei mir angekommen."

"Absolut!" heißt das neue Programm von Tim Fischer. Und in dem ist der Künstler sich absolut bei sich angekommen. Mal ist er die schrille Diva, mal der dünnhäutige Chansonnier par excellence. Kraftvoll röhren, zärtlich hauchen, derb klagen oder mit Witz und Ernst große Geschichten erzählen; das ist er alles in einer Person.

In dem Interview erzählte Tim Fischer wie es ihn vor über 20 Jahren (23 Jahren) von Oldenburg nach Berlin verschlagen hat.

