Sportliches Gipfeltreffen im rbb Sportplatz - Jessy Wellmer begrüßt vier Vertreter der Spitzenmannschaften der Region

Berlin (ots) - Die Topteams aus Berlin und Brandenburg sind erfolgreich in ihre neuen Saisons gestartet. Am Sonntag (9. Oktober) begrüßt Moderatorin Jessy Wellmer vier Vertreter der Spitzenmannschaften der Region um 22 Uhr live im rbb Sportplatz-Studio.

Von Hertha BSC kommt Vizekapitän Sebastian Langkamp, der nach sechs Spieltagen in der Fußball-Bundesliga mit seinem Team in der Tabelle hinter dem übermächtigen FC Bayern auf einem glänzenden zweiten Tabellenplatz liegt.

Aus Potsdam ist Torjägerin Tabea Kemme zu Gast, die in Rio Olympia-Gold holte und nun Überraschungstabellenführerin mit den Turbinen ist.

Mit Constantin Braun ist einer der erfolgreichsten deutschen Eishockeyspieler dabei. Der Co-Kapitän der auch in dieser Spielzeit hervorragend gestarteten Eisbären kommt im Anschluss an das Heimspiel gegen Krefeld ins rbb Studio.

Die Runde komplettiert der Macher der Füchse Berlin, Bob Hanning. Der Vizepräsident des Deutschen Handballbunds gehört zu den profiliertesten deutschen Sportmanagern.

Von 22 Uhr an spricht Jessy Wellmer mit ihren prominenten Gästen über Geheimnisse des Erfolgs, über das Leben abseits des Trainingsplatzes und über die Frage, ob "von Spiel zu Spiel denken" wirklich die beste Antwort in Sportlerinterviews sein muss. Die Zuschauer können sich über Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen.

