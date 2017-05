Bundespräsident Steinmeier ist Schirmherr der Sporthilfe

Frankfurt am Main (ots) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat mit Schreiben vom 25. April 2017 mitgeteilt, dass er die Schirmherrschaft über die Stiftung Deutsche Sporthilfe übernehmen wird. "Seit nunmehr 50 Jahren fördert die Stiftung Deutsche Sporthilfe den Spitzensport in Deutschland und hat dabei stets nicht nur den Sportler, sondern den ganzen, jungen Menschen im Blick. Gern möchte ich diese wichtige Arbeit unterstützen", schreibt der Bundespräsident in seinem Brief. Die Stiftung wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Seit der Gründung der Sporthilfe am 26. Mai 1967 ist es Tradition, dass sich die höchsten Repräsentanten der Bundesrepublik für die Arbeit der Stiftung Deutsche Sporthilfe einsetzen und sich als Schirmherren auch persönlich um die Belange der deutschen Spitzensportler verdient machen. Bundespräsident Dr. Gustav Heinemann war schon 1970 Schirmherr des ersten Ball des Sports. Im Jahr 1977 übernahm der Bundespräsident erstmals die Sporthilfe-Schirmherrschaft, und seit Walter Scheel tun dies alle Nachfolger im höchsten deutschen Staatsamt.

"Nationale Förderer" sind Deutsche Lufthansa, Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom und Deutsche Post. Sie unterstützen die Stiftung Deutsche Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.

