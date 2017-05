Kreuzfahrt: Kurze Auszeit unter weißen Segeln mit Star Clippers / Weltweit größter Anbieter setzt auf vier neuen Kurz-Kreuzfahrten im Mittelmeer die Segel / Kurz-Kreuzfahrten unter weißen Segeln - Star Clippers hat jetzt vier neue Törns für die Sommersaison 2018 veröffentlicht. Die Routen der »Star Flyer« und »Royal Clipper« führen ... Bild-Infos Download

Monaco (ots) - Der weltweit größte Anbieter für Segel-Kreuzfahrten, Star Clippers, hat jetzt zusätzlich zu 40 neuen Routen auch vier Kurz-Kreuzfahrten für die Sommersaison 2018 veröffentlicht. In drei bis fünf Nächten können die Gäste während eines einzigartigen Kurzurlaubs auf zwei der drei Schiffe der Star Clippers-Flotte attraktive Häfen und Ziele entdecken - insbesondere Segel-Neulinge kommen so in den Genuss, die Großsegler in kurzer Zeit intensiv kennenzulernen.

Die »Royal Clipper«, das zurzeit größte Segelschiff der Welt, setzt dabei Ende April 2018 für fünf Nächte von Lissabon über Marokko, Gibraltar und dem spanischen Motril bis Malaga die Segel und kreuzt im Juli vier Tage lang ab/bis Civitavecchia (Rom) nach Elba, Korsika und Sardinien. Auch die Schnupper-Kreuzfahrten der »Star Flyer« können sich sehen lassen: Ende Juni startet der Viermaster zu einer Segelreise ab Cannes. Innerhalb von fünf Nächten steuert das Schiff dann Portofino, Portoferraio, Elba, Korsika und Rom an. Kurz und knackig wird es schließlich im September, wenn die »Star Flyer« zu einer Mini-Kreuzfahrt ab Venedig nach Rovinj, Piran und zurück nach Venedig aufbricht.

Kurz-Kreuzfahrten an Bord der »Royal Clipper« 28. April bis 5. Mai 2018: Lissabon, Portimao, Tanger, Gibraltar, Motril, Malaga, ab 1.775 Euro pro Person in einer Außenkabine 10. bis 14. Juli 2018: Civitavecchia, Elba, Korsika, Sardinien, Civitavecchia, ab 1.415 Euro pro Person in einer Außenkabine

Kurz-Kreuzfahrten an Bord der »Star Flyer« 30. Juni bis 5. Juli 2018: Cannes, Portofino, Portoferraio / Elba, Korsika, Porto Vecchio / Korsika, Civitavecchia, ab 1.890 Euro pro Person in einer Außenkabine 12. bis 16. September 2018: Venedig, Rovinj, Piran, Venedig, ab 1.135 Euro pro Person in einer Außenkabine

Weitere Informationen: www.starclippers.com / info@star-clippers.de Telefon 00800-782 72 547 (gebührenfrei)

Star Clippers betreibt drei der größten Passagier-Segelschiffe der Welt. Mit Anlaufhäfen abseits der Routen der größeren Kreuzfahrtschiffe sowie Aktivitäten und Annehmlichkeiten, die man sonst nur auf privaten Yachten findet, zählt Star Clippers zur Spitze der Veranstalter von Spezialkreuzfahrten. Star Clippers-Schiffe befahren auf wechselnden Routen die Karibik, Asien und das Mittelmeer. Seit 2014 stehen erstmalig Kreuzfahrten nach Kuba auf den Fahrplänen. Zur Flotte zählen der Fünfmaster »Royal Clipper« (Länge 134 Meter / 227 Passagiere / 106 Besatzungsmitglieder) sowie die baugleichen Viermaster »Star Flyer« und »Star Clipper« (Länge 115,5 Meter / 170 Passagiere / 74 Besatzungsmitglieder). Ab 2018 erweitert Star Clippers die Flotte um einen Neubau, der die »Royal Clipper«, derzeit im Guinness-Buch der Rekorde als größtes 5-Mast-Vollschiff der Welt aufgeführt, überragen wird.

Pressekontakt:

Original-Content von: Star Clippers, übermittelt durch news aktuell