InfoDigital Juni-Ausgabe im Handel: Fernsehen über Internet - Live-TV-Streaming- und VoD-Dienste im Vergleich

Daun (ots) - Immer mehr TV-Streaming-Dienste treten spürbar in Konkurrenz zu den klassischen TV-Übertragungswegen Satellit, Kabel und Antenne. In den nächsten fünf Jahren soll lineares Live-Streaming das traditionelle Fernsehen überholen - aber ein Sammelsurium proprietärer Plattformen macht das Chaos für die Nutzer von Live-TV-Streaming- und Video on Demand perfekt. In unserem Schwerpunkt Fernsehen über Internet haben wir daher die Angebote der Live-TV Streaming-Dienste von Zattoo, Waipu, Magine & Co. einmal detailliert ausgewertet und auch die wichtigsten Video-Streaming Services verglichen. Passend berichten wir über die aktuellen Entwicklungen bei SAT>IP - begleitet von einem Marktüberblick aktueller SAT>IP-Serverlösungen. Die InfoDigital 6/2017 (Nr. 351) ist ab Freitag, 26. Mai im Handel sowie im Internet als E-Paper erhältlich.

Außerdem:

In unserem Messeführer zur ANGA COM 2017 geben wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Eckdaten und Ankündigungen zum Messe-Highlight. Auch vom Medienforum Mitteldeutschland 2017 berichtet InfoDigital - mit besonderem Augenmerk auf den anstehenden Ausbau des DAB+ Digitalradionetzes um einen zweiten Bundesmux. Im Programmteil geht es um den Wandel der 'digitalen Zusatzkanäle' zu tragenden Säulen des öffentlich-rechtlichen TV-Angebots und wie das Internet die Shoppingsender assimiliert. Fragen zur aktuellen Analogabschaltung bei Unitymedia beantworten wir in der Rubrik Sat- und Kabeltechnik. Bei den Sat-Themen geht es diesmal um die wachsende Gefahr im Orbit, die bremische Erfolgsstory des Satellitenbauers OHB und den Einsatz von Satelliten in der Notfallkommunikation. InfoDigital sprach mit Entwicklungsbereichsleiter Sebastian Giessmann, aus dem TechniSat Forschungs- und Entwicklungszentrum Dresden über das TechniSat DigitRadio 1, das erste DAB+ Digitalradio, das vollständig in Deutschland entwickelt und produziert wird. Auch mit dem Test des ersten Freenet TV-tauglichen USB-Sticks zum Empfang von DVB-T2 HD und des neuen Smartphone-Flaggschiffs Samsung Galaxy S8 finden Sie wieder spannende Produktneuheiten in der aktuellen Ausgabe.

