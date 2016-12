InfoDigital Januar-Ausgabe im Handel: Programme, Programme, Programme

Daun (ots) - Knapp die Hälfte der Haushalte in Deutschland empfängt TV-Sender über Satellit. Eigentlich kein Wunder, denn der größte Vorteil der "Schüssel" liegt wohl am unübertroffen großen Angebot von Fernsehsendern aus dem Weltall. Gerade Satellitenhaushalte profitieren dabei von zahlreichen unverschlüsselten Programmangeboten in HD. Wie man mit kleinen Multifeed-Antennen noch mehr Programme über weitere Satelliten empfangen kann, zeigte sich beim Test der Multytenne von TechniSat. Wie sich mit diesem nur 45 cm kleinen Satellitenspiegel die Programmvielfalt im Null-Komma-Nix auf weit über 3.000 TV- und Radioprogramme erweitern lässt, lesen Sie in der Januar-Ausgabe, die ab 23. Dezember für 5,50 EUR im Handel erhältlich ist.

Außerdem:

Unser Extra-Heft zeigt Ihnen auf 32 Seiten das vollständige Free-To-Air Programmangebot, samt Frequenzangaben der vier wichtigsten Sat-Positionen in Deutschland, inkl. Sky, HD+ & Co., plus 5° West und 9° Ost. Das wachsende Angebot an Streaming-Diensten kratzt weiter an der Bedeutung des klassischen Fernsehens. Vor allem bei jungen Zielgruppen prägen auch TV-Inhalte die insgesamt steigende On-Demand-Nutzung. Auf die veränderte digitale Medienwelt reagieren auch die Kabelnetzbetreiber. Mit "advanceTV" präsentierte Tele Columbus das Fernsehen der Zukunft, welches Fernsehen, Videoinhalte aus dem Internet, eigene Aufnahmen, VoD, Blockbuster sowie Smart TV-Apps auf einer einzigen Plattform für TVs und Mobilgeräte zusammenfasst. Die deutsche TV-Branche nimmt jetzt auch Virtual-Reality ins Visier. Auch der Radiomarkt explodiert förmlich in der digitalen Welt - besonders der Webradio- und Online-Audiomarkt. Diese und viele weitere interessante Themen finden Sie in dieser InfoDigital-Ausgabe.

Ab Januar neu: DigitalMAGAZIN plus

Bereits seit 2005 gehört das Digitalmagazin zu den wichtigsten Informations- und Meinungsmedien am Markt. Mit dem neuen "DigitalMAGAZIN plus" haben wir unseren werktäglichen Premium-Newsletter noch einmal neu aufgelegt und um aktuelle Stimmen und Interviews aus der Medienszene erweitert. Das neue DigitalMAGAZIN plus erhalten Sie auf Wunsch kostenlos.

