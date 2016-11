Bei der Ankunft des Hilfsfliegers in Port-au-Prince entladen u.a. Mitarbeiter der Johanniter-Unfall-Hilfe die dringend benötigten Güter. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/50116 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Aktion Deutschland Hilft ... Bild-Infos Download

Bonn (ots) - Nach 9-stündigem Flug landete am Freitagabend der Hilfsflieger in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince - den ganzen Frachtraum voller Hilfsgüter für die notleidenden Menschen in Haiti. Die Medikamente, Hygieneartikel und Trinkwasserfilter werden in der Katastrophenregion dringend gebraucht: "Gerade in den stark betroffenen Gebieten droht eine Hungerkrise, gleichzeitig erkranken immer mehr Menschen an Cholera und Typhus", sagt Manuela Roßbach, Geschäftsführerin des Hilfsbündnisses "Aktion Deutschland Hilft".

Initiiert vom Kinderhilfswerk nph deutschland und unterstützt von der Deutsche Bahn Stiftung und DB Schenker wurde der Hilfsflieger am Freitag von Frankfurt aus losgeschickt. Mit an Bord der Lufthansa Cargo Maschine sind auch verschiedenste Hilfsgüter der Bündnisorganisationen ADRA, CARE, Johanniter-Unfall-Hilfe und World Vision. Darunter befinden sich neben 5 000 Hygienekits mit u.a. Seifen, Zahnbürsten und Toilettenpapier auch zehn DOMO-Zelte. Diese besonders stabilen und bis zu zehn Jahre haltbaren Zelte werden Betroffenen des Wirbelsturms ein vorübergehendes Dach über dem Kopf und Schutz bieten. Mit dem Inhalt eines versendeten Emergency-Health-Kits erhalten 10 000 Menschen über drei Monate medizinische Versorgung. Auch 1 000 Planen befinden sich an Bord der Maschine. Sie werden für Notunterkünfte eingesetzt und sorgen dafür, dass die Menschen dem Regen und der Witterung nicht schutzlos ausgesetzt sind.

"Viele der Materialien sind in Haiti schwer bis gar nicht zu bekommen", berichtet Nicole Bergmann von der Johanniter-Unfall-Hilfe, die die Hilfsgüter am Flughafen von Port-au-Prince in Empfang nahm. Gemeinsam mit ihren haitianischen Partnern sorgen die beteiligten Hilfsorganisationen jetzt dafür, dass die Hilfe schnell bei den Betroffenen in der Katastrophenregion ankommt.

"Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis von deutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeit weiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei der Bank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) geprüfte und dem Deutschen Spendenrat angehörige Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.de

