Stuttgarter Zeitung: zum Rauswurf von FBI-Chef Comey

Stuttgart (ots) - Zum ersten Mal entlässt ein US-Staatsoberhaupt einen Ermittler, der gerade die mögliche Verstrickung des Weißen Hauses in staatsgefährdende Aktivitäten einer ausländischen Macht untersucht. Damit macht Trump sich der aktiven Vertuschung verdächtig. Dieser Präsident hat schon vorher wenig Respekt für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gezeigt - ganz besonders wenig für die Teilung der Gewalten, mit der das Verwandeln einer Demokratie in eine Autokratie verhindert werden soll. Mit dem Rauswurf von Comey wird das Vertrauen in Donald Trumps Verfassungstreue weiter untergraben. Erinnerungen an die düstere Ära des Präsidenten Richard Nixon steigen auf. Die USA fragen sich zu Recht, ob sie in einer ausgewachsenen Verfassungskrise stecken.

