Stuttgarter Zeitung: Zu den Neuwahlen in Großbritannien

Stuttgart (ots) - Der Zeitpunkt für diese Wahlen ist klug gewählt. Mays Partei liegt in allen Umfragen so weit vor der oppositionellen Labour Party, dass die Regierungschefin davon ausgehen kann, sich mit einer Blitzwahl eine noch festere Regierungsbasis sichern zu können - und das für die Dauer von fünf Jahren. Ein gewisses Risiko geht Theresa May trotzdem ein. In Schottland stärkt sie durch einen neuen Wahlgang die schottischen Nationalisten. Und in England sehen sich traditionelle Tory-Wähler, die beim Referendum für den Verbleib in der EU stimmten, vor einem Problem. Am Ende ist May aber von einem klaren Wahlsieg überzeugt, sonst hätte sie, die kühl Kalkulierende, diesen Schritt nicht gewagt.

