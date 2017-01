Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu Polizeieinsatz in Köln/ Nafri

Stuttgart (ots) - So oder so bleibt festzuhalten: Es geht hier um Leute, die in aggressiver Pose auftraten, teilweise betrunken oder unter Drogen stehend, mit Feuerwerkskörpern ausgestattet, offenkundig auf Krawall aus. Die Nationalität ist da zunächst nebensächlich. Auch wenn es sich um arabisches Publikum aus einer anderen Region handelte, stellt sich die Frage, warum diese Männer, die angeblich Obhut in Deutschland suchen, Randale veranstalten. Von Schutzbedürftigen darf man ein anderes Verhalten erwarten. Kritikwürdig ist vor allem dies, nicht eine missverständliche Wortwahl der Polizei.

