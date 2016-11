Stuttgarter Zeitung: zu VWs Plänen zur Elektromobilität

Stuttgart (ots) - Die Aufholjagd dürfte alles andere als einfach werden. Wie kann man Aufbruchstimmung erzeugen, wenn zugleich ein Sparprogramm durchgezogen wird, dem massiv Stellen zum Opfer fallen? Zudem wird der Wettbewerbsdruck bei Elektroautos in den kommenden Jahren stark zunehmen, weil zahlreiche neue Modelle von Tesla und anderen Herstellern, die schon viel Erfahrung auf diesem Feld gesammelt haben, in der Pipeline sind. Auch werden der Betriebsrat und Großaktionär Niedersachsen argwöhnisch darauf achten, dass es in den konzerneigenen Zulieferwerken, die vor allem in Norddeutschland angesiedelt sind, zu keinen Beschäftigungsproblemen durch einen Siegeszug der Stromer kommt.

