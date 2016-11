Stuttgarter Zeitung: zu Trump und der europäischen Sicherheitspolitik

Stuttgart (ots) - Donald Trumps Slogan "America first" dürfte sich in einer Distanzierung zur Nato niederschlagen, wie auch immer sie genau aussehen wird. Die Außen- und Verteidigungsminister der EU, die sich erstmals nach den US-Wahlen in Brüssel treffen, sind gezwungen, eigene Wege zu entwickeln - als Teil der Nato, nicht in Konkurrenz zur Nato. Europa muss mit all seinen Stärken in der Lage sein, die Weltgeschicke mitzubestimmen: friedenssichernd, entwicklungspolitisch und militärisch zugleich. Zerfällt Europa jedoch in sicherheitspolitische Kleinstaaterei, könnte es ein Spielball von immer mehr Autokraten werden.

